Como a fusão entre Rede D'Or e Fleury pode redesenhar saúde privada no país

As ações do Fleury registraram forte alta hoje, após virem a público as negociações com a Rede D'Or, maior operador privado de saúde do Brasil, para uma possível aquisição do grupo de laboratórios e diagnósticos. Por volta das 14h de hoje, as ações do Fleury subiam 16,15%, cotadas a R$ 14,67, um avanço de R$ 2,04 em relação ao fechamento anterior (R$ 12,63).

A primeira informação da negociação em curso foi dada pelo jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo, no domingo. O grupo hospitalar, controlado pela família Moll, já teria iniciado contatos com acionistas relevantes da Fleury, como a Bradesco Seguros e médicos que detêm fatias significativas do capital.

A combinação dos dois negócios poderia criar uma operação integrada de ponta a ponta, da realização de exames ao tratamento hospitalar.