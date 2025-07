Totvs comprou a Linx por menos da metade do valor pago pela Stone em 2020

Cinco anos depois de ter sido superada pela Stone numa disputa bilionária, a Totvs finalmente comprou a Linx, companhia líder em software para o varejo, por R$ 3,05 bilhões. O valor da aquisição representa menos da metade dos R$ 6,7 bilhões desembolsados pela Stone em 2020. A transação será financiada com recursos de caixa da Totvs e instrumentos de dívida. Trata-se de uma das maiores operações de fusões e aquisições anunciadas este ano.

Uma fonte da empresa disse à coluna que a ordem é para evitar comparações públicas com o preço pelo qual a Linx foi vendida em 2020 já que o mercado e a taxa de juros diferiam das condições atuais. A Stone começou a procurar um comprador para a Linx ainda no ano passado. Em setembro, as primeiras conversas começaram com a Totvs, mas o negócio acelerou este ano. O BTG Pactual passou a assessorar a operação no primeiro semestre.

O valor pago corresponde a um múltiplo de 2,7 vezes a receita líquida e 12,7 vezes o Ebitda ajustado (uma métrica de fluxo de caixa comum para determinar o valor de companhias desse tipo de transação). A Linx encerrou 2024 com R$ 1,15 bilhão de receita líquida e R$ 239 milhões em Ebitda ajustado, margem de 20,9% (+2,1% em relação a 2023).