Logística: Nissan aluga galpão de alto padrão na Dutra, entre Rio e SP

A Nissan será a nova inquilina de um dos principais ativos logísticos do fundo de investimento imobiliário Pátria Logística FII (PATL11), localizado em Itatiaia (RJ), com acesso direto à rodovia Presidente Dutra, principal corredor logístico entre Rio e São Paulo.

O contrato, celebrado em abril e que tem início de ocupação previsto para junho de 2026, marca a entrada da montadora japonesa no condomínio logístico operado pelo Pátria e cobre uma área de 24.667 m², que é equivalente a seis módulos do galpão. No total, o complexo tem 105 mil m².

A entrada da Nissan foi uma resposta da gestora à decisão da locatária anterior, a SEB do Brasil (fabricante da marca Arno), de não renovar o contrato vigente para 10 módulos do empreendimento, com vencimento em março de 2026. O contrato com a Nissan tem duração de 91 meses (cerca de 7 anos e meio), com aviso prévio de 12 meses e multa proporcional a seis meses.