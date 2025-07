Empresário que acionou justiça dos EUA contra tarifa teme onda de demissões

Em declaração apresentada ao Tribunal de Comércio Internacional dos Estados Unidos, o CEO do grupo Johanna Foods, Robert Facchina, alertou que a tarifa de 50% imposta contra produtos do Brasil pela administração Trump representa uma ameaça direta à sobrevivência do grupo, um dos maiores fornecedores de grandes redes varejistas com iogurtes e sucos processados.

O executivo detalha que o grupo Johanna Foods, que inclui fábricas em Flemington (Nova Jersey) e Spokane (Washington), emprega cerca de 685 pessoas e depende inteiramente da importação de suco de laranja "não proveniente de concentrado" originário do Brasil.

"As tarifas de 50% impostas ao Brasil [...] resultam em um custo adicional estimado de pelo menos US$ 68 milhões, valor que excede os lucros de qualquer ano individual nos 30 anos de história" da empresa, afirmou Facchina.