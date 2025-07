A estratégia por trás da compra pelo BTG Pactual de um banco no Uruguai

O BTG Pactual anunciou a aquisição de 100% do capital social do HSBC Bank Uruguay S.A., com sede em Montevidéu, por US$ 175 milhões. O valor inclui instrumentos de capital adicionais pertencentes ao grupo HSBC e está sujeito a ajustes conforme variação do patrimônio líquido até o fechamento da operação.

O HSBC Uruguai atua nas áreas de serviços para pessoas físicas de alta renda e gestão de patrimônio, apoio a empresas em operações como fusões, aquisições e emissões de ações ou dívidas e concessão de crédito e serviços bancários para empresas.

A operação integra a estratégia de expansão do BTG Pactual na América Latina. O banco atua como banco de investimento e gestor de ativos e fortunas, com posição dominante no Brasil e presença internacional em distribuição e investimentos.