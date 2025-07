Minha Casa, Minha Vida muda crédito imobiliário em tempo de juro alto

O total de financiamentos imobiliários no Brasil somou R$ 140,4 bilhões no primeiro semestre de 2025, uma queda de 3% em relação ao mesmo período de 2024 (R$ 145,2 bilhões), segundo dados da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip), entidade que representa bancos e instituições atuantes no crédito habitacional com recursos da poupança e do FGTS.

A retração foi puxada pelas operações com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), que caíram 10% na comparação anual, passando de R$ 82,1 bilhões para R$ 73,6 bilhões.

Já os financiamentos com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) seguiram em movimento oposto, com crescimento de 6% no mesmo intervalo, de R$ 63,1 bilhões para R$ 66,8 bilhões. Trata-se do principal meio de financiamento do programa Minha Casa, Minha Vida, do governo federal.