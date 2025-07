8 pontos para entender o que acontece com Carla Zambelli depois da prisão

4. A cidadania italiana de Carla Zambelli pode impedir sua extradição ao Brasil?

Não necessariamente. A Constituição italiana permite a extradição de cidadãos italianos, desde que haja tratado com o país requerente. O Brasil tem tratado com a Itália. De acordo com o procurador do Ministério Público Federal Vladimir Aras, um dos maiores especialistas brasileiros no assunto, a cidadania italiana de Zambelli, por ser de origem brasileira ("oriundi"), recebe menos proteção jurídica que a de um cidadão italiano nato e residente. Isso torna juridicamente viável sua extradição.

5. A deputada pode pedir asilo político na Itália para evitar a extradição?

Sim. Ela pode formalizar um pedido de asilo político ou alegar perseguição política dentro do próprio processo de extradição. Porém, quem decide se há perseguição real é a Justiça italiana. O asilo é um direito reconhecido, mas não é automático.

6. A deputada passou pelos Estados Unidos antes de ir para a Itália. Ela cometeu um erro se a intenção era fugir do cumprimento de pena?

Provavelmente foi um erro estratégico. Os Estados Unidos raramente extraditam pessoas para o Brasil (foram menos de seis casos em mais de uma década). Além disso, o tratado de extradição entre Brasil e EUA é antigo (1961) e não contempla crimes cibernéticos como os que levaram à condenação de Carla Zambelli pelo STF. Nos EUA, é mais comum que as pessoas sejam deportadas por questões migratórias (decisão que só cabe ao Executivo, sem interferência do Judiciário) do que extraditada judicialmente. No atual ambiente de tensão entre Washington e Brasília, e considerando que Trump já chamou o processo a que responde o ex-presidente Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal de "caça às bruxas", não é fácil esperar que o governo americano cumpra uma ordem de prisão com origem no STF.