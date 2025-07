Embraer escapa de tarifaço nos EUA, e ações disparam na B3

A Embraer tem motivos para alívio depois do anúncio da lista de exceções às tarifas de 50%, anunciada hoje pela Casa Branca: aeronaves civis, motores e peças ficaram fora do tarifaço de 40% extra às exportações do Brasil. A resposta do mercado veio quase imediata: as ações da Embraer subiam 10,72% na B3 por volta das 16h30, refletindo forte volume de negócios e euforia entre os investidores.

O alívio sentido em São José dos Campos tem uma explicação: os Estados Unidos são o principal destino internacional dos aviões brasileiros. Em 2024, o Brasil exportou US$ 2,68 bilhões em produtos aeroespaciais para o mercado americano, segundo dados oficiais. Isso representa cerca de 8% de tudo que o país vendeu aos americanos no ano passado.

Quase todo esse valor vem de aeronaves e componentes fabricados pela Embraer, que, além de jatos comerciais e executivos, vende peças, trens de pouso e hélices para o mercado norte-americano.