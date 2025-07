Pressão interna nos EUA salvou suco brasileiro de sobretaxa, diz exportador

"No final das contas, essa exceção, claro que ela nos protege, ela é muito boa e a gente aceita de muito bom grado e responsabilidade, mas a gente compreende que essa concessão é feita para preservação de empregos, renda, evitar a inflação nos Estados Unidos", disse à coluna.

Netto destaca que o Brasil domina o fornecimento de suco de laranja ao mercado americano. Cerca de 70% da importação de suco de laranja nos Estados Unidos vem do Brasil.

O dirigente setorial resume o episódio como um reflexo das circunstâncias do mercado global: "A gente entende que foi um trabalho feito mais pelas empresas americanas, no sentido de convencimento da necessidade de ter exceções para a boa manutenção desse mercado, que é importante para eles, seja no hábito de consumo, seja para a economia."

Uma das empresas americanas que lideraram a reação contra as tarifas foi a Johanna Foods, importadora de suco brasileiro responsável pelo fornecimento do produto usado em marcas próprias de grandes varejistas dos Estados Unidos, como o Walmart.

A companhia ingressou com uma ação no Tribunal de Comércio Internacional dos EUA, uma corte federal especializada em litígios envolvendo comércio, argumentando que a imposição das tarifas coloca em risco a continuidade do negócio e pode levar a demissões em suas fábricas de Nova Jersey e Washington. Leia mais aqui.

Segundo os documentos protocolados pela Johanna Foods nos autos consultados pelo UOL, o custo adicional projetado apenas com a importação do suco brasileiro seria de US$ 68 milhões, valor superior ao lucro anual da empresa em qualquer exercício recente.