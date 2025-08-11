Impacto em cascata do tarifaço pode custar R$ 12 bi à indústria do plástico

Não convém repetir a narrativa de que o tarifaço imposto pelos Estados Unidos é "brando" ou foi "esvaziado" na frente de José Ricardo Roriz Coelho, um dos principais executivos da multibilionária indústria do plástico no país. O setor foi atingido na veia pelas sanções americanas.

"Não se trata apenas das exportações de polímeros que foram diretamente sobretaxadas", afirmou Roriz à coluna. Segundo ele, é um erro calcular as perdas com base apenas na planilha das exportações, sem levar em conta efeitos secundários.

Roriz preside os conselhos da Associação Brasileira da Indústria do Plástico (Abiplast) e do Sindicato da Indústria de Material Plástico do Estado de São Paulo (Sindiplast).