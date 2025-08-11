Impacto em cascata do tarifaço pode custar R$ 12 bi à indústria do plástico
Não convém repetir a narrativa de que o tarifaço imposto pelos Estados Unidos é "brando" ou foi "esvaziado" na frente de José Ricardo Roriz Coelho, um dos principais executivos da multibilionária indústria do plástico no país. O setor foi atingido na veia pelas sanções americanas.
"Não se trata apenas das exportações de polímeros que foram diretamente sobretaxadas", afirmou Roriz à coluna. Segundo ele, é um erro calcular as perdas com base apenas na planilha das exportações, sem levar em conta efeitos secundários.
Roriz preside os conselhos da Associação Brasileira da Indústria do Plástico (Abiplast) e do Sindicato da Indústria de Material Plástico do Estado de São Paulo (Sindiplast).
Nas contas dele, o mercado brasileiro de plásticos movimenta cerca de R$ 146 bilhões por ano, e as perdas potenciais com o tarifaço de Trump podem alcançar R$ 12 bilhões.
"O impacto vai muito além e atinge toda a cadeia, porque diversos setores que utilizam plásticos em seus processos produtivos também foram afetados"
Ele citou como exemplos o setor calçadista, que emprega plásticos no solado de determinados produtos, e a indústria de alimentos, que depende do material para embalagens; e segmentos como autopeças e máquinas pesadas, que utilizam grande volume de polímeros em componentes.
"Quando esses setores perdem competitividade no mercado internacional, a nossa demanda interna por plásticos também é comprometida", explicou.
A Abiplast representa mais de 14.100 empresas de transformação e reciclagem de plásticos no Brasil, responsáveis por quase 380 mil empregos diretos.
Para Roriz, a sobretaxa americana impõe um risco real à atividade do setor e exige reação coordenada entre governo e indústria.
"É um equívoco achar que essa medida é irrelevante. Estamos falando de uma ameaça que pode corroer bilhões de reais do nosso mercado e afetar toda a cadeia produtiva", disse.
