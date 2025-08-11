Mudança de regra de precatório incentiva atraso e prejudica credor, diz BTG

A PEC (Proposta de Emenda Constitucional) 66, que muda as regras de pagamentos dos precatórios, vai incentivar o atraso dos pagamentos e prejudicar os credores desses títulos, segundo afirmou a área de macroeconomia do BTG Pactual hoje.

Precatório é uma dívida do poder público reconhecida pela Justiça após decisão final, isto é, contra a qual não cabe mais recurso. Diferentemente de uma empresa ou pessoa física que perde na Justiça e tem bens penhorados já que não pode mais recorrer, o Estado põe os precatórios em uma fila por ordem de chegada e paga a perder de vista. No passado, antes do prazo final para quitação, o sistema permitia que algumas quitações demorassem décadas.

Segundo o relatório do banco, a aprovação da PEC 66 vai permitir que os atrasos sejam maiores já que a proposta reduz a quantidade de pagamentos obrigatórios, muda regras de correção e elimina o prazo final para quitação. O BTG afirma que a proposta cria "um arranjo permanente de postergação" de dívidas já reconhecidas pela Justiça.