Mudança de regra de precatório incentiva atraso e prejudica credor, diz BTG
A PEC (Proposta de Emenda Constitucional) 66, que muda as regras de pagamentos dos precatórios, vai incentivar o atraso dos pagamentos e prejudicar os credores desses títulos, segundo afirmou a área de macroeconomia do BTG Pactual hoje.
Precatório é uma dívida do poder público reconhecida pela Justiça após decisão final, isto é, contra a qual não cabe mais recurso. Diferentemente de uma empresa ou pessoa física que perde na Justiça e tem bens penhorados já que não pode mais recorrer, o Estado põe os precatórios em uma fila por ordem de chegada e paga a perder de vista. No passado, antes do prazo final para quitação, o sistema permitia que algumas quitações demorassem décadas.
Segundo o relatório do banco, a aprovação da PEC 66 vai permitir que os atrasos sejam maiores já que a proposta reduz a quantidade de pagamentos obrigatórios, muda regras de correção e elimina o prazo final para quitação. O BTG afirma que a proposta cria "um arranjo permanente de postergação" de dívidas já reconhecidas pela Justiça.
O estoque atual de R$ 193 bilhões (dos quais R$ 110,4 bilhões dos estados e R$ 82,9 bilhões dos municípios) pode explodir para R$ 883 bilhões em 2035, de acordo com as projeções do banco. Se já estivesse em vigor em 2024, a PEC teria cortado 42% do que foi efetivamente pago: de R$ 30,7 bilhões para R$ 17,8 bilhões, uma redução de R$ 12,9 bilhões.
O texto (já aprovado na Câmara e em primeiro turno pelo Senado) também altera a correção monetária das dívidas judiciais do poder público estadual e municipal, já que vincula a correção ao IPCA mais 2% ao ano ou à Selic, o que for menor.
Para o BTG, a combinação de tetos baixos, indexadores menos favoráveis e ausência de prazo final "transfere parte do custo do ajuste aos credores" e fere garantias constitucionais como "a coisa julgada, o direito de propriedade e a separação dos Poderes".
Para ser aprovada, uma proposta de emenda à Constituição precisa obter, em cada turno, o voto favorável de 49 senadores, o que representa 3/5 da composição da casa.
Aprovada previamente na Câmara dos Deputados, a PEC 66 recebeu 62 votos favoráveis e quatro contrários em votação em julho no Senado. A proposta passará agora por um segundo turno de votação, que deve ocorrer este mês. Se aprovada em definitivo, a emenda será promulgada em sessão do Congresso Nacional, na forma de uma alteração na Constituição.
Governo banca a proposta
A PEC 66 foi apresentada inicialmente pelo senador Jader Barbalho (MDB-PA), em 2023, como meio de aumentar a margem de gastos dos municípios, usando para outros fins os recursos atualmente destinados ao pagamento de precatórios. O relator no Senado é o líder do governo, Jaques Wagner (PT-BA).
Por ocasião da aprovação em primeiro turno em julho, Wagner afirmou que a proposta é um instrumento de pacificação na relação federativa do país, "resolvendo o problema dos prazos e a situação dos débitos dos municípios junto à União".
Em entrevista ao Jota, o secretário-executivo do Ministério do Planejamento, Gustavo Guimarães, afirmou que a troca do indexador de correção dos precatórios da taxa Selic para IPCA mais 2% ao ano gera "dezenas de bilhões de reais em economia estrutural para a União na próxima década".
Segundo ele, o impacto com a diferença das taxas traria uma "economia" de cerca de R$ 60 bilhões em 10 anos. A crítica do setor financeiro é que essa economia se daria às custas dos credores, que venceram ações contra o Estado e levam anos para receber dívidas contra as quais não cabe mais recurso.
