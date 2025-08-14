Klabin levanta R$ 600 milhões com terras em SC e PR, sem vendê-las

A Klabin assinou um acordo com um investidor pelo qual vai receber R$ 600 milhões para arrendar terras no Paraná e em Santa Catarina.

A companhia vai entrar com 30 mil hectares de terras produtivas, enquanto um investidor institucional, cujo nome ainda não foi tornado público, vai aportar R$ 600 milhões em duas sociedades de propósito específico (SPEs), criadas pela Klabin para viabilizar o negócio.

A área envolvida é maior que cidades como Belo Horizonte ou Niterói.