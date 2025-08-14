Klabin levanta R$ 600 milhões com terras em SC e PR, sem vendê-las
A Klabin assinou um acordo com um investidor pelo qual vai receber R$ 600 milhões para arrendar terras no Paraná e em Santa Catarina.
A companhia vai entrar com 30 mil hectares de terras produtivas, enquanto um investidor institucional, cujo nome ainda não foi tornado público, vai aportar R$ 600 milhões em duas sociedades de propósito específico (SPEs), criadas pela Klabin para viabilizar o negócio.
A área envolvida é maior que cidades como Belo Horizonte ou Niterói.
A operação foi aprovada, por unanimidade e sem ressalvas, pelo conselho de administração da companhia, segundo comunicado enviado à CVM (Comissão de Valores Mobiliários).
Com o acordo, a Klabin reforça seu caixa sem precisar vender as terras. Ela continuará controlando as empresas e as áreas, mas passa a contar com um sócio financeiro.
Isso ajuda a reduzir dívidas e melhora o retorno sobre os investimentos, de acordo com a interpretação de analistas.
A operação deve ser concluída em até 60 dias, após aprovação dos órgãos reguladores.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.