Assine UOL
Graciliano Rocha

Graciliano Rocha

Siga nas redes
Só para assinantesAssine UOL
Reportagem

Klabin levanta R$ 600 milhões com terras em SC e PR, sem vendê-las

Graciliano Rocha
Colunista do UOL
Manejo florestal da Klabin em área no Sul do país
Manejo florestal da Klabin em área no Sul do país Imagem: Klabin / Divulgação

A Klabin assinou um acordo com um investidor pelo qual vai receber R$ 600 milhões para arrendar terras no Paraná e em Santa Catarina.

A companhia vai entrar com 30 mil hectares de terras produtivas, enquanto um investidor institucional, cujo nome ainda não foi tornado público, vai aportar R$ 600 milhões em duas sociedades de propósito específico (SPEs), criadas pela Klabin para viabilizar o negócio.

A área envolvida é maior que cidades como Belo Horizonte ou Niterói.

A operação foi aprovada, por unanimidade e sem ressalvas, pelo conselho de administração da companhia, segundo comunicado enviado à CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

Com o acordo, a Klabin reforça seu caixa sem precisar vender as terras. Ela continuará controlando as empresas e as áreas, mas passa a contar com um sócio financeiro.

Isso ajuda a reduzir dívidas e melhora o retorno sobre os investimentos, de acordo com a interpretação de analistas.

A operação deve ser concluída em até 60 dias, após aprovação dos órgãos reguladores.

Reportagem

Texto que relata acontecimentos, baseado em fatos e dados observados ou verificados diretamente pelo jornalista ou obtidos pelo acesso a fontes jornalísticas reconhecidas e confiáveis.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.