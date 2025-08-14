Por que o tarifaço não doeu na JBS, maior exportadora de carne do Brasil

No segundo trimestre de 2025, a JBS teve lucro de US$ 528 milhões, alta de 60,6% na comparação com o mesmo período do ano passado. É o primeiro balanço da companhia após passar a ser listada nos Estados Unidos. A empresa também vai pagar US$ 1,2 bilhão em dividendos no trimestre e anunciou programa de recompra de ações de US$ 400 milhões.

Pela narrativa da empresa, o motivo da resiliência em relação ao tarifaço está na chamada plataforma global da companhia. Com operações em vários continentes (incluindo países como Estados Unidos, Brasil, Austrália, México e Europa), a JBS consegue deslocar produção de uma região para outra sempre que necessário.

Essa rede permite compensar perdas localizadas, aproveitando mercados onde há demanda ou margens mais atraentes. O sistema de proteínas é altamente interconectado: se um país redireciona produtos para os EUA, abre espaço em outros mercados, que possam ser rapidamente ocupados por outra origem dentro do grupo.

Wesley Batista Filho, presidente da JBS nos Estados Unidos, destacou que essa flexibilidade é resultado de uma visão integrada de produção. Não há mais "produção local" isolada; a empresa trabalha com um portfólio global de proteínas e origens, capaz de realocar volumes conforme as condições comerciais e sanitárias mudam.

"O volume que o Brasil exporta para os Estados Unidos pode realmente ser direcionado para outros mercados. O da Austrália, o de outros países. Além disso, talvez alguns produtos americanos, que hoje são produtos de exportação, podem ficar no mercado doméstico. No final, eu acho que vai haver fornecimento no mercado americano, de um lado ou de outro. E isso abre também outras oportunidades para o Brasil, porque, de novo, o sistema é muito interconectado", disse.

