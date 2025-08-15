Morre Paulo de Barros Carvalho, referência do direito tributário brasileiro

O jurista Paulo de Barros Carvalho, professor emérito da USP e da PUC-SP e presidente do IBET (Instituto Brasileiro de Estudos Tributários), morreu nesta sexta-feira (15), aos 86 anos.

Um dos nomes centrais da doutrina tributária no país, ele foi referência para várias gerações de advogados, magistrados e professores e tornou-se leitura obrigatória para quem se dedica ao tema. A morte foi lamentada pelo Supremo Tribunal Federal, por faculdades de direito e por entidades da advocacia.

Em nota, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luís Roberto Barroso, manifestou "pesar" e destacou a trajetória acadêmica do professor, sublinhando sua contribuição para a difusão dos estudos tributários no Brasil.