Morre Paulo de Barros Carvalho, referência do direito tributário brasileiro
O jurista Paulo de Barros Carvalho, professor emérito da USP e da PUC-SP e presidente do IBET (Instituto Brasileiro de Estudos Tributários), morreu nesta sexta-feira (15), aos 86 anos.
Um dos nomes centrais da doutrina tributária no país, ele foi referência para várias gerações de advogados, magistrados e professores e tornou-se leitura obrigatória para quem se dedica ao tema. A morte foi lamentada pelo Supremo Tribunal Federal, por faculdades de direito e por entidades da advocacia.
Em nota, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luís Roberto Barroso, manifestou "pesar" e destacou a trajetória acadêmica do professor, sublinhando sua contribuição para a difusão dos estudos tributários no Brasil.
Nascido em São Paulo, Barros Carvalho foi auditor-fiscal da Receita Federal por três décadas. Sua obra mudou o modo como o direito tributário é estudado no país.
O professor influenciou a doutrina e jurisprudência. Foi autor de mais de 60 livros, entre eles, os clássicos "Curso de Direito Tributário" e "Direito Tributário: Linguagem e Método" e dezenas de capítulos em obras coletivas.
Além da produção intelectual, seu impacto se mede em salas de aula. Na carreira universitária, tornou-se professor-titular na USP e da PUC-SP. À frente do IBET desde o fim dos anos 1990, ajudou a formar milhares de tributaristas em programas de pós-graduação e extensão, consolidando sua influência neste campo do direito.
O velório está marcado para amanhã, das 10h às 14h, no campus da PUC-SP (Rua Monte Alegre, 984, Anexo Reitoria), seguido de sepultamento às 15h no Cemitério do Morumbi, em São Paulo. A causa da morte não foi divulgada.
