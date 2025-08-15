Assine UOL
Graciliano Rocha



Reportagem

Morre Paulo de Barros Carvalho, referência do direito tributário brasileiro

Graciliano Rocha
Colunista do UOL
Paulo de Barros Carvalho, referência do direito tributário, morreu aos 86 anos
Paulo de Barros Carvalho, referência do direito tributário, morreu aos 86 anos Imagem: PUC / Divulgação

O jurista Paulo de Barros Carvalho, professor emérito da USP e da PUC-SP e presidente do IBET (Instituto Brasileiro de Estudos Tributários), morreu nesta sexta-feira (15), aos 86 anos.

Um dos nomes centrais da doutrina tributária no país, ele foi referência para várias gerações de advogados, magistrados e professores e tornou-se leitura obrigatória para quem se dedica ao tema. A morte foi lamentada pelo Supremo Tribunal Federal, por faculdades de direito e por entidades da advocacia.

Em nota, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luís Roberto Barroso, manifestou "pesar" e destacou a trajetória acadêmica do professor, sublinhando sua contribuição para a difusão dos estudos tributários no Brasil.

Nascido em São Paulo, Barros Carvalho foi auditor-fiscal da Receita Federal por três décadas. Sua obra mudou o modo como o direito tributário é estudado no país.

O professor influenciou a doutrina e jurisprudência. Foi autor de mais de 60 livros, entre eles, os clássicos "Curso de Direito Tributário" e "Direito Tributário: Linguagem e Método" e dezenas de capítulos em obras coletivas.

Além da produção intelectual, seu impacto se mede em salas de aula. Na carreira universitária, tornou-se professor-titular na USP e da PUC-SP. À frente do IBET desde o fim dos anos 1990, ajudou a formar milhares de tributaristas em programas de pós-graduação e extensão, consolidando sua influência neste campo do direito.

O velório está marcado para amanhã, das 10h às 14h, no campus da PUC-SP (Rua Monte Alegre, 984, Anexo Reitoria), seguido de sepultamento às 15h no Cemitério do Morumbi, em São Paulo. A causa da morte não foi divulgada.

