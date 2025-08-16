Enel diz que vai dobrar oferta de energia para ônibus em SP até fim do ano

Conforme a Enel, o operador solicita a potência desejada, apresenta um projeto, e a concessionária de energia executa as obras externas: reforço da rede, adequação de cabos e postes e, em muitos casos, a migração de baixa para média tensão.

"Não é simplesmente ligar uma tomada", disse Celani. É preciso, por exemplo, fazer obras que garantam que o maior consumo de energia nas garagens não afete os moradores de imóveis vizinhos.

A partir do ponto de conexão, cabe ao operador adaptar suas instalações internas e instalar carregadores.

Celani frisou que, antes da eletrificação da frota em São Paulo, o grupo realizou o mesmo tipo de adaptação em Santiago do Chile, onde foi feita infraestrutura para 2.300 ônibus elétricos, e na capital colombiana, Bogotá (878).

Prefeito contesta os números da Enel

Na tarde desta sexta-feira (15), o prefeito Ricardo Nunes voltou a atacar a Enel durante conversa com jornalistas, questionando os números apresentados pela distribuidora sobre a eletrificação da frota de ônibus.

"O gap é que a gente tem uma empresa mentirosa, irresponsável, que não tem compromisso com a cidade, que passa nota para vocês com má-fé", afirmou.

Segundo Nunes, a companhia divulga informações que não refletem a realidade do serviço prestado.

"Se você fala que tem energia para 20 garagens, não quer dizer que está atendendo as mais de 32 garagens que tem na cidade. É uma nota truncada, mentirosa, que faz lobby safado e sem vergonha com o governo federal para antecipar uma renovação que vai vencer em 2028", disse, acusando a empresa de não ligar energia em equipamentos públicos como escolas, unidades de saúde e piscinões.

O prefeito também contestou a capacidade da Enel de suprir a demanda do transporte coletivo. "A empresa não tem hoje o atendimento da demanda que a gente precisa de energia em todas as garagens. Espero que vocês não caiam nessa fake news dessa empresa sem vergonha que é a Enel", declarou.

Depois das declarações do prefeito, a empresa voltou a se manifestar por meio de nota em que voltou a afirmar que já disponibilizou energia capaz de abastecer 980 ônibus. Até o fim do ano e que essa capacidade será dobrada até o fim do ano.

"A companhia reforça que tem capacidade para atender a meta da Prefeitura até 2028, caso seja demandada pelas empresas com a antecedência necessária para execução de suas obras, conforme cada tipo de projeto", diz a nota.