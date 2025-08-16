Enel diz que vai dobrar oferta de energia para ônibus em SP até fim do ano
A Enel, distribuidora de energia elétrica na cidade de São Paulo, prevê encerrar 2025 com o dobro da energia disponível hoje para abastecer ônibus elétricos na capital paulista.
Segundo a diretora comercial da companhia, Tatiana Celani, a capacidade instalada vai passar dos atuais 44 megawatts — distribuídos em 20 garagens — para 88 MW, suficientes para atender 1.960 veículos em 38 garagens.
O volume atual, afirmou Celani em entrevista, equivale ao consumo de cerca de 200 mil residências, "quase uma Barueri". Desde o fim de 2023, a distribuidora investiu R$ 10,4 milhões — 90% do custo total das obras — na infraestrutura necessária para alimentar a frota elétrica.
Na capital paulista, o plano da Prefeitura prevê ter 2.600 ônibus elétricos circulando entre 2025 e 2028, como parte da meta de eletrificar 100% da frota — hoje de cerca de 13 mil veículos — até 2038.
A expansão ocorre em meio a uma relação difícil com o prefeito Ricardo Nunes (MDB), que já pediu formalmente o fim da concessão da Enel na cidade. Ontem, em uma conversa com jornalistas, o prefeito foi perguntado sobre a eletrificação da frota de ônibus da capital e voltou a criticar a Enel chamando-a de "empresa mentirosa" (leia mais abaixo)
Na entrevista ao UOL, a diretora comercial da Enel disse que, apesar das declarações do prefeito, a empresa mantém diálogo frequente com a área técnica da Prefeitura e da SPTrans.
Segundo Celani, há reuniões semanais com concessionários, SPTrans e representantes municipais, além de encontros mensais com o secretário de Planejamento e Eficiência, Clodoaldo Pelissioni, para acompanhar cronogramas e necessidades.
"Mesmo que nosso contrato seja com as empresas, é uma questão que diz respeito ao serviço público", afirmou.
O contrato é firmado individualmente com cada garagem, de propriedade das empresas concessionárias de transporte.
Conforme a Enel, o operador solicita a potência desejada, apresenta um projeto, e a concessionária de energia executa as obras externas: reforço da rede, adequação de cabos e postes e, em muitos casos, a migração de baixa para média tensão.
"Não é simplesmente ligar uma tomada", disse Celani. É preciso, por exemplo, fazer obras que garantam que o maior consumo de energia nas garagens não afete os moradores de imóveis vizinhos.
A partir do ponto de conexão, cabe ao operador adaptar suas instalações internas e instalar carregadores.
Celani frisou que, antes da eletrificação da frota em São Paulo, o grupo realizou o mesmo tipo de adaptação em Santiago do Chile, onde foi feita infraestrutura para 2.300 ônibus elétricos, e na capital colombiana, Bogotá (878).
Prefeito contesta os números da Enel
Na tarde desta sexta-feira (15), o prefeito Ricardo Nunes voltou a atacar a Enel durante conversa com jornalistas, questionando os números apresentados pela distribuidora sobre a eletrificação da frota de ônibus.
"O gap é que a gente tem uma empresa mentirosa, irresponsável, que não tem compromisso com a cidade, que passa nota para vocês com má-fé", afirmou.
Segundo Nunes, a companhia divulga informações que não refletem a realidade do serviço prestado.
"Se você fala que tem energia para 20 garagens, não quer dizer que está atendendo as mais de 32 garagens que tem na cidade. É uma nota truncada, mentirosa, que faz lobby safado e sem vergonha com o governo federal para antecipar uma renovação que vai vencer em 2028", disse, acusando a empresa de não ligar energia em equipamentos públicos como escolas, unidades de saúde e piscinões.
O prefeito também contestou a capacidade da Enel de suprir a demanda do transporte coletivo. "A empresa não tem hoje o atendimento da demanda que a gente precisa de energia em todas as garagens. Espero que vocês não caiam nessa fake news dessa empresa sem vergonha que é a Enel", declarou.
Depois das declarações do prefeito, a empresa voltou a se manifestar por meio de nota em que voltou a afirmar que já disponibilizou energia capaz de abastecer 980 ônibus. Até o fim do ano e que essa capacidade será dobrada até o fim do ano.
"A companhia reforça que tem capacidade para atender a meta da Prefeitura até 2028, caso seja demandada pelas empresas com a antecedência necessária para execução de suas obras, conforme cada tipo de projeto", diz a nota.
Na manifestação, a concessionária de energia voltou a dizer que realiza reuniões semanais com representantes das garagens, da SPTrans e da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, onde são alinhados prazos.
E conclui: "A Enel é responsável pela infraestrutura externa para a garantia de fornecimento de energia às garagens. Para uma garagem receber energia para recarga de ônibus, são necessárias adequações internas (carregadores, construção de cabine primária e outras obras internas), de responsabilidade dos operadores de ônibus. Todo o processo segue regras regulatórias".
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.