Por que os modelos de risco do BB subestimaram inadimplência do agro

Na versão da presidente do banco, o problema da inadimplência acima do esperado não foi erro "estatístico", mas de premissa macro. O banco de risco diz conhecer quem são os inadimplentes e quanto custará a provisão no balanço.

Para fundamentar sua defesa dos modelos, Tarciana Medeiros destacou que 74% dos 20 mil clientes inadimplentes até junho de 2025 nunca haviam dado calote antes de dezembro de 2023. Segundo ela, são produtores considerados de "excelente risco", que não poderiam, por comportamento prévio, ter feito soar nenhum alerta nos modelos.

Neste caso, a inadimplência vem de um acúmulo de problemas, na avaliação do banco. Em 2020, o produtor vendia uma saca de soja por R$ 153 e o ambiente geral de juros no país era regido por uma Selic de 2% ao ano. No final do segundo trimestre de 2025, a saca era negociada a R$ 134 e a Selic estava a 15% ao ano.

Após um período de otimismo com commodities e supersafras, vieram choques de custos (fertilizantes, com a guerra Rússia-Ucrânia), eventos climáticos (seca e enchentes no RS) e, mais recentemente, queda de preços globais das commodities e alta de juros. A soma desses fatores, segundo a presidente do banco, apertaram a capacidade de pagamento.

Dos R$ 12,7 bilhões de inadimplência em junho, R$ 2,3 bilhões estão ligados a processos de recuperação judicial (RJ). Ao todo, 808 clientes do banco entraram na justiça para obter proteção contra credores.

O total da dívida deles com o banco é de R$ 5,4 bilhões (a diferença de valores se explica porque a maior parte desses valores ainda não venceu ou venceu há menos de 90 dias para se enquadrar na norma contábil que define inadimplência).