Por que os modelos de risco do BB subestimaram inadimplência do agro
Com uma inadimplência recorde na sua carteira do agronegócio, a maior do país, os modelos de risco do Banco do Brasil subestimaram o potencial dos atrasos ou não pagamento de dívidas nos últimos trimestres.
A inadimplência do agro (até 90 dias) chegou a 12,7 bilhões de reais no segundo trimestre de 2025, um patamar nunca antes visto na história do BB e acima até das projeções mais pessimistas do banco. O UOL tratou do peso das recuperações judiciais nos resultados do BB nesta reportagem.
Modelos de risco de crédito são métodos estatísticos usados pelos bancos para estimar a chance de um cliente atrasar ou não pagar uma dívida e, a partir disso, decidir concessão, limite, preço, provisão e cobrança.
Eles são construídos a partir de cadastros, renda e carteira, histórico de pagamentos, uso de limite, dívidas em outros bancos, garantias, dados de relacionamento; para empresas, balanços, setor, estrutura de capital; e, crescentemente, Open Finance e sinais comportamentais.
Em dezembro de 2024, os modelos apontaram uma inadimplência no setor de 1,9%, mas a taxa para atrasos superiores a 90 dias já estava em 2,45%. Em 30 de junho de 2025, esse indicador avançou para 3,49%, a maior inadimplência da história do banco.
Na conferência em que falou a analistas e investidores na sexta (15), a presidente do banco, Tarciana Medeiros, admitiu que a realidade foi mais amarga que as previsões mais pessimistas dos modelos de risco, mas defendeu a área de risco de banco.
"Jamais venderíamos os modelos de risco do Banco do Brasil. Temos modelos que fazem a previsão exata das perdas esperadas", disse ela na sexta, já antecipando uma interrogação que surgiu quando o balanço divulgado na noite anterior mostrara uma queda de 60% do lucro do banco no segundo trimestre.
A maioria dos inadimplentes de agora tinha bom histórico
Segundo ela, a inadimplência não captada pelos modelos foi impulsionada por uma combinação de fatores externos: a Selic acima do previsto no Plano Safra, a queda nos preços da soja e do milho, e problemas climáticos, como secas e enchentes no Rio Grande do Sul, além de quebra de safras anteriores.
Na versão da presidente do banco, o problema da inadimplência acima do esperado não foi erro "estatístico", mas de premissa macro. O banco de risco diz conhecer quem são os inadimplentes e quanto custará a provisão no balanço.
Para fundamentar sua defesa dos modelos, Tarciana Medeiros destacou que 74% dos 20 mil clientes inadimplentes até junho de 2025 nunca haviam dado calote antes de dezembro de 2023. Segundo ela, são produtores considerados de "excelente risco", que não poderiam, por comportamento prévio, ter feito soar nenhum alerta nos modelos.
Neste caso, a inadimplência vem de um acúmulo de problemas, na avaliação do banco. Em 2020, o produtor vendia uma saca de soja por R$ 153 e o ambiente geral de juros no país era regido por uma Selic de 2% ao ano. No final do segundo trimestre de 2025, a saca era negociada a R$ 134 e a Selic estava a 15% ao ano.
Após um período de otimismo com commodities e supersafras, vieram choques de custos (fertilizantes, com a guerra Rússia-Ucrânia), eventos climáticos (seca e enchentes no RS) e, mais recentemente, queda de preços globais das commodities e alta de juros. A soma desses fatores, segundo a presidente do banco, apertaram a capacidade de pagamento.
Dos R$ 12,7 bilhões de inadimplência em junho, R$ 2,3 bilhões estão ligados a processos de recuperação judicial (RJ). Ao todo, 808 clientes do banco entraram na justiça para obter proteção contra credores.
O total da dívida deles com o banco é de R$ 5,4 bilhões (a diferença de valores se explica porque a maior parte desses valores ainda não venceu ou venceu há menos de 90 dias para se enquadrar na norma contábil que define inadimplência).
Mudança regulatória e provisões
A executiva citou a Resolução nº 4.966 do Banco Central, que migrou o sistema de provisões de "perda incorrida" (quando o calote já aconteceu) para "perda esperada" (antecipando riscos futuros).
Ela afirmou que o BB tem modelos "que fazem a previsão exata das perdas esperadas" e que continuará ajustando as provisões conforme necessário. No entanto, admitiu que o terceiro trimestre de 2025 ainda trará resultados "mais estressados" devido aos vencimentos das operações problemáticas.
Embora os modelos do BB não tenham captado a magnitude da inadimplência em um cenário extremo (como a combinação inédita de juros altos, commodities em queda e eventos climáticos), a presidente insistiu que a instituição não subestima riscos de forma estrutural.
