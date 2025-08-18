No 1º balanço após anos de guerra, Eldorado vira a página e lucra R$ 751 mi
A Eldorado Brasil Celulose encerrou o segundo trimestre de 2025 com um lucro líquido de R$ 751 milhões, um salto de 64% em relação ao trimestre anterior. O resultado veio após a resolução definitiva de uma disputa judicial entre acionistas, que culminou na aquisição de 49,41% das ações pela J&F, tornando a holding dos irmãos Joesley e Wesley Batista controladora total da empresa.
Com o fim do litígio, a companhia eliminou incertezas jurídicas e direcionou esforços para recompor sua saúde financeira, ainda pressionada por uma dívida líquida de R$ 14,9 bilhões, em grande parte resultante da compra da fatia da Paper Excellence, multinacional controlada por Jackson Wijaya, herdeiro do grupo indonésio Sinar Mas/APP.
O balanço, o primeiro desde o acordo, foi divulgado na noite de sexta. A receita líquida caiu 10% no período, para R$ 1,45 bilhão, impactada pela menor venda de celulose (-5% em volume) e pela desvalorização do dólar frente ao real (-3%). No entanto, a Eldorado manteve margens robustas: o Ebitda ajustado ficou em R$ 811 milhões (56% de margem), sustentado por eficiência operacional e controle de custos. O preço médio da celulose subiu 1% em dólar (US$ 568/ton), compensando parcialmente a queda na demanda global.
Por trás do lucro, dois fatores se destacam: ganhos financeiros e ajustes contábeis. A empresa registrou R$ 256 milhões em receitas com hedge cambial e swaps, além de uma variação cambial positiva de R$ 194 milhões — reflexo da alta do dólar no período. Também contabilizou R$ 264 milhões em despesas não recorrentes (como custos do litígio), excluídos do Ebitda ajustado para não distorcer a análise operacional.
A dívida líquida disparou para 4,68 vezes o Ebitda (ante 0,15x no trimestre anterior), após a emissão de R$ 13 bilhões em notas comerciais para financiar a compra das ações remanescentes. A Eldorado já começou a refinanciar esse passivo, alongando prazos e reduzindo o custo médio da dívida em dólar para 6,7% ao ano. A meta é baixar a alavancagem para entre 2,5 e 3,5 vezes o Ebitda nos próximos trimestres.
Litígio amargo
A disputa pela Eldorado Celulose começou em 2017, quando a J&F (controladora da empresa) acertou a venda gradual da companhia à canadense Paper Excellence por R$ 15 bilhões.
Na primeira etapa, a Paper pagou R$ 3,8 bilhões por 49,41% das ações, mas o acordo desmoronou logo depois, em 2018, quando a J&F acusou a Paper de não honrar garantias financeiras prometidas, enquanto a multinacional alegou que a holding brasileira se arrependeu do negócio devido a mudanças no mercado global de celulose.
O conflito migrou para a arbitragem internacional, que em 2021 deu razão à Paper Excellence, confirmando seu direito de assumir o controle total.
A J&F, porém, recorreu à Justiça comum, iniciando uma batalha judicial que se arrastou por anos em múltiplas instâncias - incluindo decisões conflitantes do Tribunal de Justiça de São Paulo, do Tribunal Regional da da 4ª Região e do Superior Tribunal de Justiça. Em 2024, a Paper ainda moveu uma nova arbitragem em Paris, exigindo US$ 3 bi de indenização por "atos desleais" da J&F.
A virada veio em maio de 2025: a J&F aceitou recomprar a participação da Paper por US$ 2,64 bilhões (R$ 15 bi) à vista, encerrando todos os processos. O acordo permitiu à holding dos Batista retomar 100% do controle.
A solução pôs fim a um dos litígios corporativos mais complexos do Brasil, marcado por idas e vindas jurídicas, acusações de má-fé e até a renúncia de um árbitro internacional sob alegação de ameaças. Com a página virada, a J&F agora focará em reduzir a alavancagem da Eldorado e capitalizar a recuperação do preço da celulose, enquanto a Paper segue a vida com o caixa reforçado.
