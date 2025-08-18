No 1º balanço após anos de guerra, Eldorado vira a página e lucra R$ 751 mi

A Eldorado Brasil Celulose encerrou o segundo trimestre de 2025 com um lucro líquido de R$ 751 milhões, um salto de 64% em relação ao trimestre anterior. O resultado veio após a resolução definitiva de uma disputa judicial entre acionistas, que culminou na aquisição de 49,41% das ações pela J&F, tornando a holding dos irmãos Joesley e Wesley Batista controladora total da empresa.

Com o fim do litígio, a companhia eliminou incertezas jurídicas e direcionou esforços para recompor sua saúde financeira, ainda pressionada por uma dívida líquida de R$ 14,9 bilhões, em grande parte resultante da compra da fatia da Paper Excellence, multinacional controlada por Jackson Wijaya, herdeiro do grupo indonésio Sinar Mas/APP.

O balanço, o primeiro desde o acordo, foi divulgado na noite de sexta. A receita líquida caiu 10% no período, para R$ 1,45 bilhão, impactada pela menor venda de celulose (-5% em volume) e pela desvalorização do dólar frente ao real (-3%). No entanto, a Eldorado manteve margens robustas: o Ebitda ajustado ficou em R$ 811 milhões (56% de margem), sustentado por eficiência operacional e controle de custos. O preço médio da celulose subiu 1% em dólar (US$ 568/ton), compensando parcialmente a queda na demanda global.