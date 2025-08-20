Soja brasileira ocupa lugar da americana na China, diz entidade dos EUA

A coluna já havia antecipado que isso poderia acontecer, com base na aceleração das compras chinesas já registradas a partir de abril. Tradicionalmente, a soja do Brasil abastece a China no primeiro semestre e a dos EUA, no segundo. A dinâmica mudou com a guerra comercial.

"Historicamente, os Estados Unidos eram o fornecedor de preferência dos clientes chineses. No entanto, devido à retaliação tarifária em curso, nossos clientes de longa data na China têm recorrido — e continuarão recorrendo — aos nossos concorrentes na América do Sul para atender sua demanda, uma demanda que o Brasil consegue suprir graças ao aumento significativo da produção desde a guerra comercial anterior com a China", diz a carta.

"Infelizmente para nossos produtores, a China contratou com o Brasil para atender às necessidades dos próximos meses, a fim de evitar a compra de qualquer soja dos Estados Unidos", afirma em outro trecho.

A carta diz que a guerra comercial criou uma "desvantagem competitiva" para os americanos e o fato da China não ter adquirido uma única saca de soja nesta época do ano, com a aproximação da colheita (no Hemisfério Norte), é preocupante:

"A China não adquiriu nenhuma soja dos EUA para os próximos meses, enquanto nos aproximamos rapidamente da colheita. Quanto mais avançarmos no outono sem chegar a um acordo com a China sobre a soja, piores serão os impactos para os produtores norte-americanos".

O texto também agradece uma postagem recente de Trump no Truth Social, na qual ele reconheceu a robustez da safra americana e instou a China a "quadruplicar" as importações de soja dos EUA. A ASA, contudo, contrapõe que compradores chineses já garantiram abastecimento no Brasil justamente para evitar pagar o diferencial tarifário incidente sobre a soja americana.