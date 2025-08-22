Saída dos Odebrecht da Braskem é negociada em meio a tempestade perfeita

O market cap (valor de mercado) da Braskem é de R$ 7 bilhões atualmente, ante a R$ 56 bilhões em 2021. O número é calculado a partir da cotação do papel em bolsa multiplicado pelo número total de ações existentes.

A Novonor está em recuperação judicial e a Braskem é o seu principal ativo desde que a Odebrecht, um dos maiores conglomerados do capitalismo brasileiro, foi à lona em meio às investigações da operação Lava Jato na década passada e depois mudou de nome.

Agosto foi um mês de más notícias para a Braskem. A agência de rating Fitch rebaixou a nota de crédito da Braskem para BB? (o segundo corte no ano), após resultados fracos que evidenciaram queima de caixa persistente e aumento do endividamento; só no 2º trimestre, a companhia consumiu R$ 1,45 bilhão em caixa, segundo a agência com base nos números do balanço.

Na mesma direção, a Moody's cortou a nota da dívida neste mês, apontando como razões a queima de caixa e a alavancagem. A Moody's recomendou ação rápida para reforçar a liquidez, já que as condições do setor não devem melhorar antes de 2030.

Ciclo de baixa

A indústria petroquímica atravessa um ciclo de excesso de oferta, com a China no centro do negócio. Após anos de investimento em crackers e unidades de poliolefinas, a capacidade adicionada superou a expansão do consumo global.