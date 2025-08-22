Saída dos Odebrecht da Braskem é negociada em meio a tempestade perfeita
A Novonor (antiga Odebrecht) informou à Braskem que segue negociando a venda de sua participação para o fundo Petroquímica Verde FIP, ligado ao empresário Nelson Tanure, apesar do término do período de 90 dias de exclusividade iniciado em 23 de maio.
A mensagem da Novonor, comunicada em correspondência à Braskem, foi repassada ao mercado em por meio de fato relevante hoje. O bloco da família Odebrecht, que tem o controle da operação petroquímica, representa 38,3% das ações da companhia, enquanto a Petrobras tem 36,1%.
Se o negócio sair mesmo, a família Odebrecht terá vendido a principal joia que sobrou de seu império durante um forte ciclo de baixa do setor petroquímico no mundo inteiro, com preços em queda por causa da superoferta das plantas chinesas.
O market cap (valor de mercado) da Braskem é de R$ 7 bilhões atualmente, ante a R$ 56 bilhões em 2021. O número é calculado a partir da cotação do papel em bolsa multiplicado pelo número total de ações existentes.
A Novonor está em recuperação judicial e a Braskem é o seu principal ativo desde que a Odebrecht, um dos maiores conglomerados do capitalismo brasileiro, foi à lona em meio às investigações da operação Lava Jato na década passada e depois mudou de nome.
Agosto foi um mês de más notícias para a Braskem. A agência de rating Fitch rebaixou a nota de crédito da Braskem para BB? (o segundo corte no ano), após resultados fracos que evidenciaram queima de caixa persistente e aumento do endividamento; só no 2º trimestre, a companhia consumiu R$ 1,45 bilhão em caixa, segundo a agência com base nos números do balanço.
Na mesma direção, a Moody's cortou a nota da dívida neste mês, apontando como razões a queima de caixa e a alavancagem. A Moody's recomendou ação rápida para reforçar a liquidez, já que as condições do setor não devem melhorar antes de 2030.
Ciclo de baixa
A indústria petroquímica atravessa um ciclo de excesso de oferta, com a China no centro do negócio. Após anos de investimento em crackers e unidades de poliolefinas, a capacidade adicionada superou a expansão do consumo global.
O resultado é uma enxurrada de exportações chinesas que derruba os preços no mundo inteiro: preços de resinas e intermediários recuam em várias regiões e os spreads (a diferença entre preço de venda e custo de matéria-prima) têm caído.
Com isso, a superoferta dos "building blocks" (etileno, propeno, butadieno, benzeno, xilenos mistos e tolueno) é estimada em 226 milhões de toneladas este ano. No ano passado, ultrapassou 220 milhões, de acordo com dados do setor.
"Building blocks" (no jargão do setor, insumos básicos ou petroquímicos primários) são as moléculas de maior volume que ficam no topo da cadeia química. Elas saem das plantas industriais e servem de matéria-prima para plásticos, fibras, borrachas, solventes e resinas.
A superoferta encontrou uma demanda morna. Construção civil, bens duráveis e embalagens vêm desacelerando em diferentes partes do planeta desde 2022, segundo firmas de consultoria. A ICIS, uma das mais prestigiosas do setor, afirma que o ajuste tende a demorar anos.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.