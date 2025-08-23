Grendene estava ganhando espaço no varejo dos EUA; o tarifaço parou tudo
Os primeiros meses da presidência de Donald Trump, quando o Brasil ainda parecia passar despercebido pelo radar das sanções da Casa Branca, deram à Grendene uma enorme vantagem competitiva.
No primeiro semestre, com a relação comercial EUA-China já sob o peso das tarifas recíprocas, grandes varejistas americanas passaram a procurar a Grendene como uma alternativa aos fornecedores chineses de calçados, responsáveis pelas private labels das cadeias de loja.
"Quando vieram as primeiras tarifas lá em março e abril, pro mundo todo, e que a tarifa para a China foi superior a 200%, a gente viu um interesse muito grande, especialmente nessas grandes redes de varejo, vieram nos procurar porque nos viam como substituto para os produtos chineses", contou Alceu Albuquerque, diretor de relações com investidores da Grendene, entrevista ao UOL.
Vender calçados para abastecer o private label de grandes redes como o Walmart, uma das clientes da Grendene, não é tão simples quanto embarcar um saco de soja ou tonelada de minério para o exterior. Os acordos de fornecimento dependem da elaboração de projetos exclusivos, "customizados", de acordo com as especificações de cada comprador.
"A gente teve uma procura muito grande para desenvolver novos projetos e novos produtos para varejistas que já eram nossos clientes e queriam ampliar os negócios", explica.
"Isso leva um tempo para desenvolver, porque tu desenvolves, manda, eles avaliam [e dizem] 'ah, dá para baixar um pouco o preço aqui', porque nesta linha de private label, os clientes querem qualidade, mas custo é o principal componente. O calçado brasileiro tem reputação boa lá fora, de coisa boa", disse o executivo.
Aí o tarifaço de 30 de julho parou tudo.
"Mas mesmo com essa reputação brasileira, essa tarifa de 50% torna o produto pouco competitivo", contou.
Números da Grendene
- Pares de sapatos vendidos (2024): 139 milhões
- Receitas (2024): R$ 3,2 bilhões
- Empregos diretos: 18 mil
- Produção: 100% brasileira, concentrada no Ceará (Sobral, Crato e Fortaleza). A parte administrativa e de pesquisa e desenvolvimento de produtos fica no Rio Grande do Sul, em Farroupilha e Porto Alegre
- Principais mercados: Brasil e América Latina.
Grendene nos EUA
Os Estados Unidos, apesar de serem um dos maiores consumidores de calçados do mundo, representam uma parcela pequena para a Grendene:
- Volume: 4% do total de pares exportados
- Receita: 9% do total das exportações (devido à marca Melissa, que tem um ticket médio mais elevado)
- Receita Total da Companhia: Considerando o mercado interno e externo, as exportações para os EUA representam apenas 2% da receita total da Grendene, e menos de 1% em volume total
- Na operação americana, Grendene emprega 25 colaboradores nos EUA. Centro de distribuição foi transferido de Atlanta, no estado da Georgia, para Tampa, na Flórida.
Como as vendas para os Estados Unidos representam apenas 2% da receita total anual da Grendene, a empresa não prevê ajustes nas suas operações. É um engano supor, contudo, que a empresa dê de ombros para o fechamento deste canal de vendas por representar uma fração pequena de seus negócios. Como no Grenal, clássico do futebol gaúcho, até par ou ímpar conta.
O quadro geral da Grendene, que tem mercados diversificados e força no caixa, é muito diferente do cenário global dos calçadistas de outros pólos como Novo Hamburgo (RS) e Franca (SP), onde o tarifaço pode custar a paralisação de linhas de produção e cortes de pessoal.
O Brasil exportou no ano passado US$ 100 milhões para os EUA (20% das vendas globais do país). Uma grande parte dessas remessas foi feita por empresas cujas vendas para os EUA representam uma grande parte de seu negócio. Segundo a Abicalçados (Associação Brasileira da Indústria de Calçados), 8.000 empregos estão ameaçados com o tarifaço.
Por conta dessa pulverização, a entidade que agrega o setor disse que foi parcialmente atendida pelas medidas de ajuda anunciadas pelo governo, como a ampliação do Reintegra para 3% para todos os exportadores (para os pequenos a alíquota passa a ser de 6%), a suspensão, por um ano, do pagamento de tributos previstos no regime de drawback e o crédito de R$ 30 bilhões para empresas exportadoras.
Para a Grendene, a expectativa é outra.
"A gente tem uma grande esperança que o governo consiga achar uma solução e que não seja essa solução de apoio financeiro. A gente quer explorar o mercado norte-americano, a gente quer construir marca lá, então, a nossa expectativa é que se consiga uma saída diplomática mesmo", disse o executivo.
