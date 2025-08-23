Grendene estava ganhando espaço no varejo dos EUA; o tarifaço parou tudo

Os primeiros meses da presidência de Donald Trump, quando o Brasil ainda parecia passar despercebido pelo radar das sanções da Casa Branca, deram à Grendene uma enorme vantagem competitiva.

No primeiro semestre, com a relação comercial EUA-China já sob o peso das tarifas recíprocas, grandes varejistas americanas passaram a procurar a Grendene como uma alternativa aos fornecedores chineses de calçados, responsáveis pelas private labels das cadeias de loja.

"Quando vieram as primeiras tarifas lá em março e abril, pro mundo todo, e que a tarifa para a China foi superior a 200%, a gente viu um interesse muito grande, especialmente nessas grandes redes de varejo, vieram nos procurar porque nos viam como substituto para os produtos chineses", contou Alceu Albuquerque, diretor de relações com investidores da Grendene, entrevista ao UOL.