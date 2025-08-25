Assine UOL
Graciliano Rocha

Graciliano Rocha

Siga nas redes
Só para assinantesAssine UOL
Reportagem

Empresas: O que está por trás da venda de hospital da Oncoclínicas no Rio

Graciliano Rocha
Colunista do UOL
Sala de tratamento no hospital Marcos Moraes, no Rio, que será vendido pela Oncoclínicas
Sala de tratamento no hospital Marcos Moraes, no Rio, que será vendido pela Oncoclínicas Imagem: Divulgação

A Oncoclínicas formalizou a venda de 100% do Hospital de Oncologia do Méier S.A. (conhecido como Hospital Marcos Moraes), no Rio, para a Hapvida NotreDame Intermédica. A operação foi aprovada por unanimidade pelo conselho em 23 de agosto e comunicada ao mercado hoje, com a divulgação da ata da reunião dos conselheiros.

Trata-se de um movimento dentro de um contexto maior em que o desinvestimento faz parte de uma estratégia para reduzir problemas de caixa e reduzir endividamento. A venda do hospital, que não é especializado em tratamento de câncer, foco da Oncoclínicas, ocorre em meio a um tombo das ações da empresa: a ação fechou a R$ 3 hoje, acumulando queda de 44,85% em 30 dias.

O movimento reflete a piora de percepção dos investidores depois de um trimestre com resultados considerados fracos e dúvidas sobre a estrutura societária. Em 21 de agosto, o colunista do jornal "O Globo" Lauro Jardim noticiou que Daniel Vorcaro, do Banco Master, negocia a venda de sua fatia de 14,5% na Oncoclínicas para Joesley Batista, do grupo JBS.

A rearrumação de ativos vem acompanhada de uma deterioração de confiança. No segundo trimestre, a receita líquida caiu 6,5%, para R$ 1,46 bilhão; o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado recuou 59%, para R$ 121 milhões (margem de 8,3%); e o prejuízo alcançou R$ 142 milhões. O endividamento representava 4,4 vezes o Ebtida (considerado alto no mercado).

A empresa estuda alternativas para fortalecer a estrutura de capital. O jornal "Valor Econômico", citando fontes com conhecimento da empresa, publicou hoje que a Oncoclínicas mantém tratativas avançadas para vender o Hospital UMC, em Uberlândia (MG), e redesenhar a joint venture na Arábia Saudita com o grupo Al Faisaliah — ativos que, junto com um hospital em Belo Horizonte, não são focados em oncologia e geram Ebitda negativo.

A empresa não comentou as informações publicadas pelo jornal.

Reportagem

Texto que relata acontecimentos, baseado em fatos e dados observados ou verificados diretamente pelo jornalista ou obtidos pelo acesso a fontes jornalísticas reconhecidas e confiáveis.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.