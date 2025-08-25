Empresas: O que está por trás da venda de hospital da Oncoclínicas no Rio
A Oncoclínicas formalizou a venda de 100% do Hospital de Oncologia do Méier S.A. (conhecido como Hospital Marcos Moraes), no Rio, para a Hapvida NotreDame Intermédica. A operação foi aprovada por unanimidade pelo conselho em 23 de agosto e comunicada ao mercado hoje, com a divulgação da ata da reunião dos conselheiros.
Trata-se de um movimento dentro de um contexto maior em que o desinvestimento faz parte de uma estratégia para reduzir problemas de caixa e reduzir endividamento. A venda do hospital, que não é especializado em tratamento de câncer, foco da Oncoclínicas, ocorre em meio a um tombo das ações da empresa: a ação fechou a R$ 3 hoje, acumulando queda de 44,85% em 30 dias.
O movimento reflete a piora de percepção dos investidores depois de um trimestre com resultados considerados fracos e dúvidas sobre a estrutura societária. Em 21 de agosto, o colunista do jornal "O Globo" Lauro Jardim noticiou que Daniel Vorcaro, do Banco Master, negocia a venda de sua fatia de 14,5% na Oncoclínicas para Joesley Batista, do grupo JBS.
A rearrumação de ativos vem acompanhada de uma deterioração de confiança. No segundo trimestre, a receita líquida caiu 6,5%, para R$ 1,46 bilhão; o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado recuou 59%, para R$ 121 milhões (margem de 8,3%); e o prejuízo alcançou R$ 142 milhões. O endividamento representava 4,4 vezes o Ebtida (considerado alto no mercado).
A empresa estuda alternativas para fortalecer a estrutura de capital. O jornal "Valor Econômico", citando fontes com conhecimento da empresa, publicou hoje que a Oncoclínicas mantém tratativas avançadas para vender o Hospital UMC, em Uberlândia (MG), e redesenhar a joint venture na Arábia Saudita com o grupo Al Faisaliah — ativos que, junto com um hospital em Belo Horizonte, não são focados em oncologia e geram Ebitda negativo.
A empresa não comentou as informações publicadas pelo jornal.
