Megagalpão em área estratégica da divisa Minas-SP tem novo locador
O fundo de investimento imobiliário Vinci Logística (VILG11) assinou um novo contrato de locação de 15.400 m² no Extrema Business Park, um de seus principais ativos, localizado em Extrema (MG, na divisa com SP), com a Sierra Log, empresa do setor de transporte e logística. O fundo tem 145 mil cotistas na B3.
O acordo cobre os módulos G5 e G6 e tem vencimento em agosto de 2030. Segundo a Vinci Partners, a gestora do FII , as condições comerciais estão em linha com o mercado local e com o contrato original do empreendimento, que havia sido firmado com a Tok&Stok quando a varejista ocupava toda a área.
O movimento marca a transição definitiva do imóvel do formato monousuário — quando há um único inquilino — para o formato multiusuário, com módulos independentes e múltiplos locatários. Trata-se de um galpão de padrão construtivo AAA (o mais alto da categoria) numa região estratégica para abastecer o maior mercado consumidor do país.
FII é um fundo que investe em imóveis e distribui aos cotistas a renda obtida com os aluguéis. No Brasil, 2,5 milhões de investidores brasileiros aportaram dinheiro nesse tipo de ativo, três em cada quatro são pessoas físicas, segundo dados da B3.
Do ponto de vista econômico, a fragmentação da ocupação tende a reduzir o risco de dependência de um único inquilino no ativo de Extrema e a suavizar eventuais oscilações de fluxo de caixa do fundo.
Além disso, houve um aditamento do contrato com a Tok&Stok, segundo o qual a empresa permaneceria responsável pelos encargos locatícios até a efetiva entrada de novos ocupantes, o que ajuda a mitigar "períodos de sombra" (janelas sem receita de aluguel durante a transição).
Segundo a gestora, ainda permanecem em aviso prévio para devolução os módulos G3 e G4, que totalizam 16.000 m², com prazo até 31 de dezembro de 2025.
