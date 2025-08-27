Megagalpão em área estratégica da divisa Minas-SP tem novo locador

O fundo de investimento imobiliário Vinci Logística (VILG11) assinou um novo contrato de locação de 15.400 m² no Extrema Business Park, um de seus principais ativos, localizado em Extrema (MG, na divisa com SP), com a Sierra Log, empresa do setor de transporte e logística. O fundo tem 145 mil cotistas na B3.

O acordo cobre os módulos G5 e G6 e tem vencimento em agosto de 2030. Segundo a Vinci Partners, a gestora do FII , as condições comerciais estão em linha com o mercado local e com o contrato original do empreendimento, que havia sido firmado com a Tok&Stok quando a varejista ocupava toda a área.

O movimento marca a transição definitiva do imóvel do formato monousuário — quando há um único inquilino — para o formato multiusuário, com módulos independentes e múltiplos locatários. Trata-se de um galpão de padrão construtivo AAA (o mais alto da categoria) numa região estratégica para abastecer o maior mercado consumidor do país.