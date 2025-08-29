Negócios: venda de terras no TO dá quase o triplo de retorno a investidores
Em cerca de 19 meses, uma operação de compra e venda de área rural no interior do Tocantins rendeu quase o triplo de retorno por hectare aos investidores reunidos no FII (fundo de investimento imobiliário) Riza Terrax (RZTR11), liderado pela gestora Riza.
Em 26 de janeiro de 2024, o fundo adquiriu 100% da Clarão da Lua Agronegócios — dona da Fazenda Clarão da Lua, em Darcinópolis (TO) — por R$ 156 milhões, numa área total de 14.439 hectares (preço médio de R$ 10.800/ha).
Agora, o fundo fechou a venda do chamado "grupo 3" da Clarão da Lua, conjunto de três matrículas que somam 3.616 hectares, por R$ 108 milhões — equivalente a cerca de R$ 29.900 por hectare, ou 2,76 vezes o custo médio de aquisição em termos nominais, configurando o quase triplo no preço por área. A área estava dividida em três matrículas registradas naquele município. O negócio foi anunciado ontem.
O valor capturado reflete um plano de virada imobiliária executado entre 2024 e 2025: corte e venda da madeira de eucalipto, correção de solo e implantação de pastagens para elevar liquidez e preço do ativo. Essa venda também está inserida na estratégia de "land equity" (comprar a propriedade para captura de ganho imobiliário ao longo do tempo, sem opção de recompra ao vendedor) e na segmentação da fazenda em quatro grupos para maximizar retorno conforme aptidões e valores de mercado.
O pagamento ocorre em parcelas: R$ 21,6 milhões já pagos na assinatura; R$ 21,6 milhões em até 30 dias; e o saldo em quatro parcelas anuais de 2026 a 2029, denominadas em sacas de soja e precificadas na data de cada vencimento — tipo de operação comum em propriedades rurais.
Segundo a gestora, a taxa de retorno estimada da operação, já com custos, é de 20,51% ao ano, com lucro em caixa projetado de R$ 40,98 milhões (R$ 2,17 por cota) ao longo do cronograma. Os recebíveis até 2029 deverão ser negociados no mercado para antecipar o pagamento aos cotistas.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.