Negócios: venda de terras no TO dá quase o triplo de retorno a investidores

Em cerca de 19 meses, uma operação de compra e venda de área rural no interior do Tocantins rendeu quase o triplo de retorno por hectare aos investidores reunidos no FII (fundo de investimento imobiliário) Riza Terrax (RZTR11), liderado pela gestora Riza.

Em 26 de janeiro de 2024, o fundo adquiriu 100% da Clarão da Lua Agronegócios — dona da Fazenda Clarão da Lua, em Darcinópolis (TO) — por R$ 156 milhões, numa área total de 14.439 hectares (preço médio de R$ 10.800/ha).

Agora, o fundo fechou a venda do chamado "grupo 3" da Clarão da Lua, conjunto de três matrículas que somam 3.616 hectares, por R$ 108 milhões — equivalente a cerca de R$ 29.900 por hectare, ou 2,76 vezes o custo médio de aquisição em termos nominais, configurando o quase triplo no preço por área. A área estava dividida em três matrículas registradas naquele município. O negócio foi anunciado ontem.