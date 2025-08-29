Tarifaço: preços do café explodem e indústria já prepara reajuste nos EUA

Segundo dados da Cooxupé (Cooperativa de Guaxupé), no sul de Minas, uma das principais zonas produtoras do mundo, a colheita já alcançou 91% das lavouras. O preço do café arábica fechou o dia de ontem em R$ 2.390,00, conforme os dados da Minasul, de Varginha (MG).

O choque já bate à porta do consumidor americano. Segundo a Bloomberg, a J.M. Smucker (dona das marcas Folgers e Café Bustelo) planeja novos reajustes "no começo do inverno" (no hemisfério Norte) para compensar as tarifas. A Keurig Dr Pepper, outra gigante do varejo americano de café, alertou que o impacto ficará mais visível no segundo semestre. E, ainda segundo a Bloomberg, a Westrock Coffee indicou que custos adicionais serão repassados aos clientes.

Para Ricardo Schneider, a disparada dos preços na Bolsa de Nova York pode ser explicada pela preocupação climática com a entrada das chuvas, por relatos de que a safra colhida está um pouco abaixo do esperado e por apreensão com a próxima safra.

"Soma-se a isso a incerteza criada nos EUA. Uma estratégia de proteção do industrial americano, enquanto não há definição, é comprar contratos na Bolsa de Nova York. Se ele vê risco de não conseguir café brasileiro nos próximos seis meses e muitas vezes já até vendeu esse café, ele se protege comprando bolsa e, conforme vai substituindo origens, vai zerando posições", diz Schneider.

Schneider preside o Centro de Comércio do Café do Estado de Minas, uma entidade setorial que reúne mais de 160 associados distribuídos por toda a cadeia do café, incluindo exportadores, comerciantes, transportadoras, corretores, escritórios de advocacia especializados e auditorias.

Como estão os negócios aqui

A safra brasileira de café de 2024 foi estimada em 54,2 milhões de sacas de 60kg, segundo o 4º levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Na atual safra que já está muito avançada na colheita, a quantidade de sacas que tem chegado aos armazéns e cooperativas mineiras tem sido, segundo Schneider, ligeiramente menor do que no mesmo período do ano passado, com a mesma área colhida, o que deve indicar uma produção menor do que em 2024.