A estratégia de um fundo árabe para tirar a dona do Burger King da B3

Além do Burger King e do Popeyes, a Zamp já tinha acordo, em junho de 2024, para adquirir os direitos de operar a marca Starbucks e parte das lojas no Brasil (negócio ainda sujeito a aprovações concorrenciais e ao processo judicial da antiga operadora). Em paralelo, tornou-se a nova máster franqueada do sistema Subway no país, assumindo a gestão da rede local de franqueados conforme comunicados à CVM e ao mercado.

Além de tentar capturar o desconto entre a cotação e o valor que os investidores acreditam existir na companhia, o fechamento do capital representa redução de custos e obrigações em relação a uma companhia aberta, e maior flexibilidade para reestruturar o negócio e para proteger planos estratégicos longe do holofote.

Agora, a controladora deve fazer a liquidação financeira em 22 de setembro, e passará a deter 79,27% do capital total. Isso habilita a companhia a migrar do registro de companhia aberta "A" para "B" e a sair do segmento de listagem da B3. A conversão para a categoria "B" significa que a Zamp deixará de ter ações negociadas na bolsa e permanece apenas apta a emitir valores mobiliários que não sejam ações (como dívida).

Para o acionista minoritário, há duas saídas: vender normalmente no pregão até a data em que a conversão efetivamente ocorrer, ainda a ser comunicada ao mercado, ou usar a janela entre 23 de setembro e 23 de dezembro de 2025, para vender suas posições pelo mesmo preço da OPA corrigido pelo IPCA (principal índice de inflação).