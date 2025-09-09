A estratégia de um fundo árabe para tirar a dona do Burger King da B3
A Zamp, operadora do Burger King e do Popeyes no Brasil, encaminhou ontem a etapa decisiva do seu fechamento de capital, o que na prática significa a retirada de suas ações da negociação na B3.
No leilão da oferta pública de aquisição de ações (OPA), a atual controladora, a MC Brazil F&B, comprou 22,8 milhões de ações a R$ 3,50 (5,6% do capital e 97,8% das ações em circulação). A MC Brazil pertence à Mubadala Capital, braço de gestão de recursos do Mubadala, o fundo soberano de Abu Dhabi (parte dos Emirados Árabes Unidos).
O fechamento do capital é parte de uma estratégia mais abrangente do Mubadala na companhia. A compra das ações dos minoritários obedece a uma avaliação de que a cotação na B3 está muito descontada do valor real do negócio. Isto é, nas contas do Mubadala, foi uma janela de oportunidade para comprar o restante de um negócio capilarizado pelo país e com boa geração de caixa por menos do que avalia valer de fato.
Além do Burger King e do Popeyes, a Zamp já tinha acordo, em junho de 2024, para adquirir os direitos de operar a marca Starbucks e parte das lojas no Brasil (negócio ainda sujeito a aprovações concorrenciais e ao processo judicial da antiga operadora). Em paralelo, tornou-se a nova máster franqueada do sistema Subway no país, assumindo a gestão da rede local de franqueados conforme comunicados à CVM e ao mercado.
Além de tentar capturar o desconto entre a cotação e o valor que os investidores acreditam existir na companhia, o fechamento do capital representa redução de custos e obrigações em relação a uma companhia aberta, e maior flexibilidade para reestruturar o negócio e para proteger planos estratégicos longe do holofote.
Agora, a controladora deve fazer a liquidação financeira em 22 de setembro, e passará a deter 79,27% do capital total. Isso habilita a companhia a migrar do registro de companhia aberta "A" para "B" e a sair do segmento de listagem da B3. A conversão para a categoria "B" significa que a Zamp deixará de ter ações negociadas na bolsa e permanece apenas apta a emitir valores mobiliários que não sejam ações (como dívida).
Para o acionista minoritário, há duas saídas: vender normalmente no pregão até a data em que a conversão efetivamente ocorrer, ainda a ser comunicada ao mercado, ou usar a janela entre 23 de setembro e 23 de dezembro de 2025, para vender suas posições pelo mesmo preço da OPA corrigido pelo IPCA (principal índice de inflação).
