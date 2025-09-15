Ânima oferece bônus de até R$ 500 mil a cada nova vaga de medicina na Bahia
Um dos maiores conglomerados de educação privada do país, a Ânima Educação comprou 45% da UniFG, tornando-se a proprietária intehral da universidade, que tem sedes no interior da Bahia.
De acordo com documentos enviados pela Ânima à CVM (regulador do mercado de capitais), a empresa prometeu pagar, aos antigos sócios na UniFG, até R$ 500 mil para cada nova vaga de medicina autorizada pelo MEC na instituição no próximo ano, mesmo com eles já fora da empresa.
A cláusula de earn-out, como esse tipo de promessa de bônus ligada a uma determinada condição precedente é chamada no jargão de fusões e aquisições, é comum nesse tipo de operação. No caso específico, indica o valor estratégico atribuído pelos grandes grupos às vagas de medicina, um dos ativos mais rentáveis do setor privado, com mensalidades elevadas e baixos índices de inadimplência e desistência.
Com campi nas cidades baianas de Guanambi e Brumado, a UniFG possui hoje 100 vagas autorizadas por ano em medicina e pouco mais de 3.800 alunos — sendo 646 nos cursos médicos. A Ânima já controlava a operação por meio da sua subsidiária Inspirali (que detinha 55% da UniFG) e pagou R$ 88,9 milhões para comprar o restante da universidade baiana num negócio que envolveu assumir dívidas e o pagamento de R$ 6,7 milhões em dinheiro.
O cláusula de earn-out estabelece que a Ânima pagará aos antigos sócios bônus R$ 500 mil a cada nova vaga de medicina autorizada pelo MEC, mas isso só vale se a aprovação sair até 28 de fevereiro de 2026. Se a autorização for publicada entre 1º de março e 30 de junho de 2026, o valor se mantém em R$ 500 mil até o limite de 60 vagas, mas cai para R$ 250 mil por vaga extra acima desse número.
Já se a portaria do MEC sair entre julho e dezembro de 2026, o grupo ainda paga R$ 500 mil por vaga, mas apenas até 60 vagas — não há pagamento por vagas excedentes. A partir de 1º de janeiro de 2027, nenhum valor adicional será pago, independentemente da quantidade de vagas autorizadas.
A estrutura reforça o apetite da Ânima por vagas de medicina. O grupo já opera com 15 instituições com graduação em medicina e soma 12 mil alunos nesse segmento.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.