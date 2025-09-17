Por que a nota de crédito da Vale subiu mesmo com indenizações bilionárias

A S&P destaca que a nova nota da Vale, que é superior à do rating soberano do Brasil (risco de calote da dívida pública brasileira), foi impulsionada principalmente pela transformação nos controles internos e na política de gestão de riscos da empresa, que nos últimos anos reformulou profundamente seus processos após os rompimentos das barragens de Mariana (2015) e Brumadinho (2019).

Um fator que pesou para melhorar a nota da Vale, segundo o relatório: o encerramento do nível de emergência mais alto (nível 3) em todas as barragens da companhia, com a transição da Forquilha III para o nível 2, em agosto de 2025. A agência agora considera a governança da Vale "neutra" para o rating, e não mais um fator negativo.

No jargão do mercado de crédito, isso significa que os analistas deixaram de ver a gestão como um risco em si. Trata-se de uma mudança que permite à agência de crédito considerar outros fatores financeiros e operacionais com maior peso na avaliação.

Legado de Brumadinho e Mariana

Junto com a redução do nível de risco das barragens, os pagamentos da Vale em indenizações bilionárias para familiares de vítimas e comunidades de Mariana e Brumadinho, embora representem "saídas significativas de caixa" nos próximos anos, nas palavras da agência, já são uma despesa previsível.

Em Brumadinho, conforme os termos do acordo definitivo, 75% das indenizações, que totalizam R$ 63 bilhões, já foram pagos. Em Mariana, o acordo definitivo soma mais de R$ 170 bilhões (cerca de 28% estão concluídos).