Assine UOL
Graciliano Rocha

Graciliano Rocha

Siga nas redes
Só para assinantesAssine UOL
Reportagem

Por que a nota de crédito da Vale subiu mesmo com indenizações bilionárias

Graciliano Rocha
Colunista do UOL
Navio carregado com minério de ferro no terminal de Ponta da Madeira, em São Luís (MA)
Navio carregado com minério de ferro no terminal de Ponta da Madeira, em São Luís (MA) Imagem: Paulo Whitaker

A agência de classificação S&P Global elevou a nota de crédito da Vale de "BBB-" para "BBB", com perspectiva estável. A decisão, anunciada ontem, é um marco para a companhia seis anos após o desastre de Brumadinho e reflete uma combinação de melhorias na governança corporativa, solidez financeira e gestão de riscos operacionais.

Isso é importante porque, ao lado da Moody's e da Fitch, a S&P é uma das maiores agências de rating do mundo. Os relatórios dessas empresas avaliam o risco de crédito de países e empresas; isto é, a chance de eles não pagarem suas dívidas.

Como toda a indústria financeira global usa as análises das grandes agências de rating para tomar decisões, a nota de crédito influencia os juros cobrados no mercado, o acesso a financiamentos e tem peso sobre as cotações das empresas negociadas em bolsa.

A S&P destaca que a nova nota da Vale, que é superior à do rating soberano do Brasil (risco de calote da dívida pública brasileira), foi impulsionada principalmente pela transformação nos controles internos e na política de gestão de riscos da empresa, que nos últimos anos reformulou profundamente seus processos após os rompimentos das barragens de Mariana (2015) e Brumadinho (2019).

Um fator que pesou para melhorar a nota da Vale, segundo o relatório: o encerramento do nível de emergência mais alto (nível 3) em todas as barragens da companhia, com a transição da Forquilha III para o nível 2, em agosto de 2025. A agência agora considera a governança da Vale "neutra" para o rating, e não mais um fator negativo.

No jargão do mercado de crédito, isso significa que os analistas deixaram de ver a gestão como um risco em si. Trata-se de uma mudança que permite à agência de crédito considerar outros fatores financeiros e operacionais com maior peso na avaliação.

Legado de Brumadinho e Mariana

Junto com a redução do nível de risco das barragens, os pagamentos da Vale em indenizações bilionárias para familiares de vítimas e comunidades de Mariana e Brumadinho, embora representem "saídas significativas de caixa" nos próximos anos, nas palavras da agência, já são uma despesa previsível.

Em Brumadinho, conforme os termos do acordo definitivo, 75% das indenizações, que totalizam R$ 63 bilhões, já foram pagos. Em Mariana, o acordo definitivo soma mais de R$ 170 bilhões (cerca de 28% estão concluídos).

Continua após a publicidade

"A Vale continuará enfrentando saídas de caixa significativas. Estimamos saídas de caixa de US$3,6 bilhões em 2025, seguidas de US$2,5 bilhões em 2026, principalmente devido aos esforços para mitigar o impacto das falhas nas barragens de rejeitos de Mariana e Brumadinho (...)", diz trecho do relatório.

Ainda que o legado de Brumadinho e Mariana continue afetando a análise de risco, a S&P afirma que a mineradora aperfeiçoou seus mecanismos de prevenção e da segurança. A empresa passou a atrelar metas de controle de risco à remuneração variável de executivos e funcionários.

Traduzindo: a política de bônus não oferece incentivo para economias temerárias com segurança das operações.

Caixa de US$ 5 bilhões

A Vale possui mais de US$ 5 bilhões em caixa, linhas de crédito não utilizadas no mesmo montante e geração de fluxo de caixa significativa — o que dá à companhia margem para enfrentar obrigações futuras, incluindo os pagamentos ainda pendentes relacionados às tragédias ambientais. Só em 2025, estima-se que esses desembolsos cheguem a US$ 3,6 bilhões.

A melhora na nota coloca a Vale acima da avaliação de risco de crédito do Brasil, o que não é comum entre companhias nacionais. Isso acontece quando a agência entende que uma empresa tem condições de resistir até mesmo a um calote dos títulos públicos do Brasil. Segundo a agência, a Vale tem geração de caixa em dólar, às exportações e à presença internacional robusta.

Continua após a publicidade

"Em um hipotético default soberano brasileiro [calote do governo na dívida pública], consideramos que as fontes de liquidez disponíveis da Vale, a geração de caixa fora do Brasil e 25% das exportações atuais do Brasil seriam suficientes para cobrir a dívida de curto prazo da empresa e os pagamentos de juros em moeda forte devido ao seu caixa denominado em dólar e linha de crédito rotativo, bem como suas operações consideráveis fora do país, como no Canadá", conclui o relatório.

Reportagem

Texto que relata acontecimentos, baseado em fatos e dados observados ou verificados diretamente pelo jornalista ou obtidos pelo acesso a fontes jornalísticas reconhecidas e confiáveis.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.