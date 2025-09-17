Por que a nota de crédito da Vale subiu mesmo com indenizações bilionárias
A agência de classificação S&P Global elevou a nota de crédito da Vale de "BBB-" para "BBB", com perspectiva estável. A decisão, anunciada ontem, é um marco para a companhia seis anos após o desastre de Brumadinho e reflete uma combinação de melhorias na governança corporativa, solidez financeira e gestão de riscos operacionais.
Isso é importante porque, ao lado da Moody's e da Fitch, a S&P é uma das maiores agências de rating do mundo. Os relatórios dessas empresas avaliam o risco de crédito de países e empresas; isto é, a chance de eles não pagarem suas dívidas.
Como toda a indústria financeira global usa as análises das grandes agências de rating para tomar decisões, a nota de crédito influencia os juros cobrados no mercado, o acesso a financiamentos e tem peso sobre as cotações das empresas negociadas em bolsa.
A S&P destaca que a nova nota da Vale, que é superior à do rating soberano do Brasil (risco de calote da dívida pública brasileira), foi impulsionada principalmente pela transformação nos controles internos e na política de gestão de riscos da empresa, que nos últimos anos reformulou profundamente seus processos após os rompimentos das barragens de Mariana (2015) e Brumadinho (2019).
Um fator que pesou para melhorar a nota da Vale, segundo o relatório: o encerramento do nível de emergência mais alto (nível 3) em todas as barragens da companhia, com a transição da Forquilha III para o nível 2, em agosto de 2025. A agência agora considera a governança da Vale "neutra" para o rating, e não mais um fator negativo.
No jargão do mercado de crédito, isso significa que os analistas deixaram de ver a gestão como um risco em si. Trata-se de uma mudança que permite à agência de crédito considerar outros fatores financeiros e operacionais com maior peso na avaliação.
Legado de Brumadinho e Mariana
Junto com a redução do nível de risco das barragens, os pagamentos da Vale em indenizações bilionárias para familiares de vítimas e comunidades de Mariana e Brumadinho, embora representem "saídas significativas de caixa" nos próximos anos, nas palavras da agência, já são uma despesa previsível.
Em Brumadinho, conforme os termos do acordo definitivo, 75% das indenizações, que totalizam R$ 63 bilhões, já foram pagos. Em Mariana, o acordo definitivo soma mais de R$ 170 bilhões (cerca de 28% estão concluídos).
"A Vale continuará enfrentando saídas de caixa significativas. Estimamos saídas de caixa de US$3,6 bilhões em 2025, seguidas de US$2,5 bilhões em 2026, principalmente devido aos esforços para mitigar o impacto das falhas nas barragens de rejeitos de Mariana e Brumadinho (...)", diz trecho do relatório.
Ainda que o legado de Brumadinho e Mariana continue afetando a análise de risco, a S&P afirma que a mineradora aperfeiçoou seus mecanismos de prevenção e da segurança. A empresa passou a atrelar metas de controle de risco à remuneração variável de executivos e funcionários.
Traduzindo: a política de bônus não oferece incentivo para economias temerárias com segurança das operações.
Caixa de US$ 5 bilhões
A Vale possui mais de US$ 5 bilhões em caixa, linhas de crédito não utilizadas no mesmo montante e geração de fluxo de caixa significativa — o que dá à companhia margem para enfrentar obrigações futuras, incluindo os pagamentos ainda pendentes relacionados às tragédias ambientais. Só em 2025, estima-se que esses desembolsos cheguem a US$ 3,6 bilhões.
A melhora na nota coloca a Vale acima da avaliação de risco de crédito do Brasil, o que não é comum entre companhias nacionais. Isso acontece quando a agência entende que uma empresa tem condições de resistir até mesmo a um calote dos títulos públicos do Brasil. Segundo a agência, a Vale tem geração de caixa em dólar, às exportações e à presença internacional robusta.
"Em um hipotético default soberano brasileiro [calote do governo na dívida pública], consideramos que as fontes de liquidez disponíveis da Vale, a geração de caixa fora do Brasil e 25% das exportações atuais do Brasil seriam suficientes para cobrir a dívida de curto prazo da empresa e os pagamentos de juros em moeda forte devido ao seu caixa denominado em dólar e linha de crédito rotativo, bem como suas operações consideráveis fora do país, como no Canadá", conclui o relatório.
