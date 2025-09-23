'Só piora a situação', diz republicano que tenta derrubar sobretaxa ao café
Enquanto os preços do café seguem em forte alta nos Estados Unidos desde que o tarifaço de 50% entrou em vigor, uma iniciativa bipartidária de deputados tenta tirar o produto da lista de sobretaxas estabelecida por Donald Trump.
O projeto para derrubar o tarifaço do café foi apresentado na última sexta pelos deputados Ro Khanna, democrata da Califórnia, e Don Bacon, republicano do Nebraska. O texto da proposta está na comissão da Câmara dos Deputados que trata de arrecadação e tributação, uma das mais poderosas da Casa.
O Brasil é o maior exportador mundial de café e os Estados Unidos são o maior importador. O tarifaço tornou o mercado global da commodity disfuncional. Em agosto e setembro, os preços tradicionalmente caíam por causa do fim da colheita no Brasil, fundamental para aumentar a oferta nos mercados internacionais. Este ano, contudo, a cotação dos contratos futuros de café, negociados em Nova York, já escalou 20% neste período de entrada de café novo no mercado.
"Taxar um produto que não podemos produzir em larga escala comercial só piora a situação. Os eleitores americanos apoiaram o presidente Trump na questão de [controle das] fronteiras e da economia, mas não acredito que tenham concordado com essas tarifas", disse o deputado republicano, em entrevista, por e-mail, à coluna.
Considerado centrista pela mídia americana, Bacon chegou ao Congresso pelo voto após se aposentar como brigadeiro da Força Aérea dos Estados Unidos. O Nebraska é estado com uma economia fortemente ligada ao agronegócio e onde os republicanos têm vencido as eleições presidenciais ininterruptamente desde 1968.
Já Ro Khanna, um advogado que trabalhou no Departamento de Comércio no governo Obama, foi eleito por um distrito ao sul da baía de São Francisco, região sede de grandes firmas de tecnologia, como Apple e Oracle, e um dos mais fortes redutos democratas. A proposta apresentada pelos dois visa reverter as tarifas do produto aos níveis anteriores à posse de Trump.
A iniciativa, porém, esbarra em um cenário político adverso. Para virar lei, precisará de aprovação esmagadora na Câmara e no Senado, suficiente para superar um eventual veto presidencial - um caminho considerado difícil até por seus proponentes. Ainda assim, Bacon defende a batalha com argumentos que misturam princípios econômicos, memória de um amargo revés eleitoral do passado e uma defesa pública da autonomia do Congresso frente ao Executivo.
"O Partido Republicano historicamente defendeu o livre comércio. Nosso último grande desvio [da defesa do livre comércio], nos anos 1930, levou a uma de nossas maiores derrotas eleitorais, em 1932", argumentou.
Naquela eleição, o presidente Herbert Hoover, republicano, foi derrotado pelo democrata Franklin D. Roosevelt após a crise de 1929. Muitos economistas e historiadores atribuem parte da gravidade da Grande Depressão à política protecionista de Hoover, simbolizada pela tarifa Smoot-Hawley de 1930, que elevou impostos de importação na tentativa de proteger a indústria americana. Os republicanos só voltaram à Casa Branca quase duas décadas depois, com a vitória de Dwight Eisenhower, em 1950.
Além do alívio comercial imediato, Bacon espera que a iniciativa envie um sinal político mais amplo. "O Congresso deve assumir o controle da política tarifária. Espero que meus colegas republicanos vejam a futilidade de taxar um produto que nós não cultivamos", afirmou o parlamentar.
"Este projeto pretende mostrar que o Congresso tem o poder sobre as tarifas. Os pais fundadores [termo usado para se dirigir aos líderes da Revolução de 1776 e aos autores da Constituição de 1787] deram esse poder ao Congresso, e estou comprometido em exercê-lo", concluiu.
A coluna também procurou o deputado Ro Khanna, mas não recebeu resposta aos pedidos de entrevista.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.