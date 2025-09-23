'Só piora a situação', diz republicano que tenta derrubar sobretaxa ao café

"Taxar um produto que não podemos produzir em larga escala comercial só piora a situação. Os eleitores americanos apoiaram o presidente Trump na questão de [controle das] fronteiras e da economia, mas não acredito que tenham concordado com essas tarifas", disse o deputado republicano, em entrevista, por e-mail, à coluna.

Considerado centrista pela mídia americana, Bacon chegou ao Congresso pelo voto após se aposentar como brigadeiro da Força Aérea dos Estados Unidos. O Nebraska é estado com uma economia fortemente ligada ao agronegócio e onde os republicanos têm vencido as eleições presidenciais ininterruptamente desde 1968.

Já Ro Khanna, um advogado que trabalhou no Departamento de Comércio no governo Obama, foi eleito por um distrito ao sul da baía de São Francisco, região sede de grandes firmas de tecnologia, como Apple e Oracle, e um dos mais fortes redutos democratas. A proposta apresentada pelos dois visa reverter as tarifas do produto aos níveis anteriores à posse de Trump.

A iniciativa, porém, esbarra em um cenário político adverso. Para virar lei, precisará de aprovação esmagadora na Câmara e no Senado, suficiente para superar um eventual veto presidencial - um caminho considerado difícil até por seus proponentes. Ainda assim, Bacon defende a batalha com argumentos que misturam princípios econômicos, memória de um amargo revés eleitoral do passado e uma defesa pública da autonomia do Congresso frente ao Executivo.

"O Partido Republicano historicamente defendeu o livre comércio. Nosso último grande desvio [da defesa do livre comércio], nos anos 1930, levou a uma de nossas maiores derrotas eleitorais, em 1932", argumentou.

Naquela eleição, o presidente Herbert Hoover, republicano, foi derrotado pelo democrata Franklin D. Roosevelt após a crise de 1929. Muitos economistas e historiadores atribuem parte da gravidade da Grande Depressão à política protecionista de Hoover, simbolizada pela tarifa Smoot-Hawley de 1930, que elevou impostos de importação na tentativa de proteger a indústria americana. Os republicanos só voltaram à Casa Branca quase duas décadas depois, com a vitória de Dwight Eisenhower, em 1950.