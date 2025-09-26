Exclusivo: os bastidores da crise que levou a Ambipar à beira do calote

Swap cambial é uma operação comum no mercado. Trata-se de um contrato entre duas partes para trocar dívidas em moedas diferentes. Funciona assim: uma empresa que tem dívida em dólar, mas recebe em real, faz um swap para se proteger caso o dólar suba. Ela "troca" suas obrigações em dólar por uma taxa combinada previamente (ex: um percentual do CDI ou IPCA mais algum juro).

No caso da Ambipar, segundo as fontes, o problema foi a vinculação desse contrato ao valor dos bonds da própria empresa - uma condição incomum e de alto risco, segundo as fontes ouvidas pela coluna.

No dia seguinte, 19 de setembro, os títulos despencaram de forma brusca, algo inédito em dois anos. A queda provocou o acionamento de cláusulas de garantia que obrigaram a Ambipar a injetar R$ 60 milhões imediatamente no Deutsche, com mais R$ 200 milhões nos dias seguintes. Por ter considerado a transação atípica, a direção da Ambipar afastou Arruda do cargo.

A reação em cadeia foi imediata e a informação de risco de insolvência da Ambipar acabou vazando no mercado. O Santander, detentor de uma dívida de US$ 119 milhões com vencimento em 2027, cobrou antecipadamente o pagamento de uma parte do montante, após alegar que a empresa descumpriu obrigações contratuais, ainda de acordo com as informações obtidas pelo UOL. O banco também ameaçou acionar a cláusula de cross-default (uma cláusula anticalote), que torna toda a dívida da companhia exigível de uma vez.

Segundo a descrição de uma das pessoas com conhecimento do caso, os R$ 60 milhões exigidos primeiro pelo Deutsche foram uma "fagulha", e a ameaça do Santander de exigir a antecipação da dívida foi incêndio.

Diante do risco de uma corrida de credores para tentar executar primeiro, a empresa foi à Justiça do Rio pedir uma tutela antecipada para impedir a execução das cláusulas de garantia dos contratos. Trata-se de uma decisão provisória, que antecipa os efeitos da aceitação de um pedido de recuperação judicial, que deve ser formalizado entre os próximos 30 e 45 dias.