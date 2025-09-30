TJ mantém suspensas execuções contra Ambipar em disputa com Deutsche Bank
O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) decidiu hoje manter a suspensão de cobranças e execuções contra o Grupo Ambipar, em meio a uma disputa com o Deutsche Bank. A decisão, assinada pelo desembargador Mauro Pereira Martins, da 21ª Câmara de Direito Privado, negou efeito suspensivo ao recurso do banco alemão e preservou a liminar obtida pela companhia ambiental em primeira instância.
A crise explodiu depois que a Ambipar Lux, uma subsidiária do grupo no exterior, firmou um empréstimo de US$ 35 milhões com o Deutsche, além de três contratos de derivativos na modalidade swap. O valor base para cálculo da dívida, conforme os contratos, chegava a US$ 550 milhões. O banco passou a exigir garantias adicionais atreladas não só às variações das taxas dos swaps, mas também à possível desvalorização futura de títulos da própria Ambipar no mercado internacional (os "green bonds").
Na prática, a decisão garante à Ambipar um fôlego imediato num momento crítico, preservando a liquidez de caixa enquanto negocia com credores. O caso, no entanto, está longe do desfecho: a disputa sobre a abrangência dos derivativos, a competência territorial e a própria viabilidade de uma recuperação judicial ainda terá de ser analisada pelo colegiado. Para o mercado, trata-se de mais um capítulo na trajetória turbulenta da empresa, que já vinha sofrendo com desconfiança dos investidores e queda acentuada no valor de suas ações.
Segundo a companhia, essa interpretação do banco ampliaria de forma artificial o risco e obrigou a empresa a desembolsar mais de R$ 200 milhões em garantias em poucos dias. O temor maior estava na chamada cláusula de cross-default, presente em praticamente todos os contratos do grupo. Se uma obrigação fosse antecipada, todas as demais venceriam de imediato. Isso poderia gerar, nas contas da empresa, um rombo de mais de R$ 10 bilhões, com risco de colapso instantâneo.
Entenda o caso
Em primeira instância, o juiz da 3ª Vara Empresarial do Rio atendeu ao pedido da Ambipar e congelou, por 30 dias (prorrogáveis por mais 30), as cobranças de credores e a execução de garantias. A medida também suspendeu cláusulas de vencimento antecipado e permitiu à companhia buscar um acordo em mediação judicial. É provável que a empresa entre em recuperação judicial entre 30 e 45 dias, além de pedir uma proteção contra credores na jurisdição americana. O UOL detalhou o caso aqui.
O banco reagiu imediatamente. Argumentou que os créditos decorrentes de derivativos e garantias fiduciárias não se sujeitam à recuperação judicial. Também alegou que a competência para processar o caso seria da Justiça de São Paulo, e não do Rio, já que o centro de operações da Ambipar estaria na capital paulista.
No agravo, o Deutsche sustentou ainda que a cautelar concedida no Rio ameaçava a segurança jurídica do mercado de derivativos e ampliava seu risco de crédito. Pediu, em caráter emergencial, a suspensão da decisão de primeira instância.
Decisão do TJ-RJ
O desembargador Mauro Pereira Martins rejeitou os argumentos. Em seu despacho, destacou que não havia "risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação" para o banco neste momento processual. Pelo contrário: o maior perigo estava do lado da própria Ambipar, que poderia ter sua continuidade comprometida caso a liminar fosse derrubada de imediato.
Martins citou ainda a Súmula 59 do tribunal, segundo a qual decisões sobre tutelas de urgência só devem ser revistas se forem teratológicas ou contrárias à lei. Para ele, não havia ilegalidade manifesta na decisão do juiz de primeira instância.
A preliminar de incompetência - a tentativa do banco de levar o caso para São Paulo - também foi afastada, sob o argumento de que a questão ainda não havia sido apreciada pelo juízo de origem. Decidi-la em segunda instância, neste estágio, configuraria "indevida supressão de instância". O Deutsche Bank foi procurado pela coluna, mas ainda não se pronunciou.
