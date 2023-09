Parcelado "sem juros" e rotativo no cartão de crédito são modalidades diferentes de financiamento. O parcelado "sem juros" é o financiamento ao consumidor pelo vendedor — que, por sua vez, paga uma taxa ao banco emissor do cartão pelo adiantamento do que receberia numa venda a prazo. O rotativo é o financiamento do valor da fatura do cartão de crédito no vencimento.

Na fatura do cartão de crédito, estão registrados os valores mensais das parcelas financiadas sem juros. Mas daí a concluir que essa modalidade de financiamento é a causa das distorções do rotativo, como aventaram representantes de bancos e o próprio presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, vai uma enorme distância.

Desincentivar o parcelado "sem juros", impondo-lhe taxas ou limitando o número de parcelas, não vai acabar com a modalidade, se o resultado das bem conhecidas experiências históricas de tabelamento prevalecerem. Servirá apenas para encarecer o financiamento e, em consequência, aumentar o risco de inadimplência. Haverá sempre um jeito — e um custo — de fazer a prestação caber no orçamento do consumidor.