Projeções avançam para expansão de 3% em 2023

No Boletim Focus, as projeções para a variação do PIB em 2023 vêm subindo e já chegam a 2,9%, de acordo com as estimativas mais recentes. A equipe do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, passou a prever crescimento de 3,2%, e o otimismo que se espera de governos está sendo acompanhado por analistas de prestígio, inclusive de bancos internacionais, que já apostam em crescimento de 3,5% no ano.

Alguns serviços e bens de consumo não duráveis ou semiduráveis puxaram a atividade também em julho. Nas condições atuais, em que ainda existem espaços para ocupar a capacidade de produção instalada, essa expansão sinaliza impulsos com origem em programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, e políticas como a de retomada dos aumentos reais do salário mínimo — que, por sua vez, incrementam outros programas sociais e a renda em geral.

Um exemplo desse tipo de impulso pode ser localizado no programa de "carros populares". As facilidades oferecidas para aquisição de veículos empurrou o comércio ampliado enquanto durou, mas em julho, já sem os estímulos, a venda de veículos recuou, puxando o comércio para baixo.

Gastos públicos impulsionam consumo e serviços

Desde meados de 2022, com o esforço do então presidente Jair Bolsonaro para turbinar a economia no período eleitoral, programas de transferência de renda e corte de impostos enviaram impulsos à atividade. O governo Lula, agora em terceiro mandato, tem reforçado, esse impulso. Entre meados do ano passado e meados deste ano, em pouco mais de 12 meses, as despesas federais não financeiras avançaram quase 10%, já descontada a inflação.