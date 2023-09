Costuma ser dito que o exercício de tentar prever as cotações do dólar foi inventado para humilhar economistas. Tendo essa perspectiva em mente, é possível imaginar que, como diriam os redatores dos textos do Copom, no balanço de riscos, existe espaço para um dólar mais comportado, pelo menos nos próximos meses.

As análises mais recentes centram na descrição de um ambiente externo em que queda no crescimento pode resultar em redução dos volumes exportados, mas também de aumento nas cotações das principais commodities agrícolas e, principalmente minerais, caso do petróleo. De um lado, são custos que podem afetar a inflação, mas, de outro, pode resultar em aumento do ingressos de dólares.

Até aqui, em 2023, a atividade econômica foi empurrada por gastos públicos e pela renda gerada principalmente na agropecuária e na indústria extrativa mineral. O avanço excepcional da produção agropecuária e de petróleo repercute, lado da demanda da economia, nas exportações e nos saldos comerciais.

Contas públicas hoje versus contas externas ontem

A despreocupação atual com as contas externas tem origem na boa posição das reservas internacionais mantidas pelo país, sobretudo em relação às limitadas dívidas — pública e privadas — em moeda estrangeira, Não era assim, contudo, nos anos 80 e 90 do século passado, quando a dívida externa elevada levou o país a calotes, diante de reservas escassas. O espaço que as dificuldades das contas públicas ocupam hoje eram então ocupadas pelas o estrangulamento das contas externas.

Se, enfim, a hipótese de uma relativa contenção das cotações do dólar for confirmada, com o superávit do ingresso de dólares pelo lado comercial do setor externo, uma parte das pressões inflacionárias, mesmo com incertezas fiscais, tendem a ser aliviadas. É o que se pode observar neste momento, em que os gastos públicos estão em alta, e a economia cresce acima das projeções, mas a inflação se apresenta mais benigna, embora ainda fora dos limites fixados pelo sistema de metas.