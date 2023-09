O índice de dispersão é um indicador naturalmente bastante volátil, como é fácil de perceber no gráfico da série histórica. A quantidade de itens de alimentação e seu peso no conjunto de consumo são relevantes no IPCA. A atual fase de retração nos preços dos alimentos explica uma parte do recuo no índice de dispersão.

Mas uma marca tão baixa de reajustes para cima não deixa de ser um indicador de que os preços, na economia brasileira, passam por uma etapa de contenção. Isso apesar da situação relativamente mais favorável do mercado de trabalho e do ritmo mais animado da atividade. Prova disso é que, nos últimos três meses, a alta acumulada do IPCA, como lembrado pelo economista José Francisco de Lima Gonçalves, do Banco Fator, em relatório a clientes, replicada para um ano, está rodando abaixo de 3%, o centro da meta fixado para 2024.

Puxado por vestuário, com a entrada das novas coleções de primavera-verão, e, principalmente, por combustíveis, com peso maior em gasolina e óleo diesel, a evolução do IPCA-15 permite aos analistas projetar alta em torno de 0,35% no índice cheio de setembro. Se confirmada a projeção, a taxa acumulada em 12 meses, avançaria para vizinhanças de 5,5%, quase um ponto percentual acima do registrado em agosto.

Nos últimos três meses, preços rodam abaixo de 3%

Seria o pico do ano, mas é preciso destacar que essa alta se deve a uma base de comparação muita baixa. No terceiro trimestre de 2022, às vésperas da eleição presidencial, o governo Bolsonaro manobrou para baixar preços, fazendo com que os índices acumulados agora avancem. Os índices acumulados em 12 meses devem recuar de outubro a dezembro, mas não os índices mensais.

No Boletim Focus, a média das projeções para a alta da inflação em 2023 é de avanço de 4,85%. É um resultado apenas 0,1 ponto acima do limite superior do intervalo de tolerância do sistema de metas para este ano.