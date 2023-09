Além disso, o governo deseja que o STF avalie seu argumento de que os juros dos precatórios devem ser considerados despesas financeiras, ficando, por isso, separados do pagamento do principal, estes sim classificáveis como despesas primários. Os pagamentos de despesas financeiras, como, por exemplo, ocorre com os juros da dívida pública, não são contabilizados como gastos primários.

Com a reclassificação de despesas, a intenção do governo é resolver o problema sem que parte dos gastos para quitar as dívidas sejam contabilizadas como primários, para não pressionar ainda mais a meta de déficit fiscal primário zero em 2024 e nos anos seguintes. Não custa lembrar que, somente as despesas com juros dos precatórios, se os pagamentos seguirem os limites estabelecidos na emenda constitucional em vigor, a parcela de juros, em 2024, alcançará pelo menos R$ 30 bilhões.

Contabilidade criativa?

Se conseguir alterar, permanentemente, a forma como as despesas são contabilizadas nas contas públicas, separando as despesas com juros dos valores principais das obrigações a serem pagas, esse volume de recursos entraria na contabilidade pública como despesa financeira, ficando de fora do conjunto dos gastos primários. Os recursos seriam pagos, mas sem trazer pressões adicionais ao resultado primário.

Em sua argumentação, em favor da segregação dos valores, o governo alega que, anteriormente, o STF já decidiu que juros têm natureza autônoma em relação ao principal. Entre os mais críticos ao governo entre especialistas em questões fiscais, no entanto, a pretensão do governo está sendo classificada como "contabilidade criativa", numa alusão às manobras na área fiscais que serviram de motivação para o impeachment, em 2016, da então presidente Dilma Rousseff.

A avaliação de que o governo está propondo uma contabilidade criativa é exagerada. O que o governo propõe não é uma manobra pontual para camuflar gastos, mas uma regra permanente e transparente de classificação de despesas. A representação ao STF também deixa claro que só pretende, eventualmente, adotá-la com o respaldo da Corte.