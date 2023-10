Fuga de dólares pode se dar por incertezas na economia de onde os capitais saem, mas também pode ter origem simplesmente na ânsia de ganhar mais no mercado ainda tido como o mais seguro - e agora com taxas mais atraentes. Parece ser este último o caso da economia brasileira, na quadra atual.

No Brasil, se há incertezas e atritos no campo fiscal, há também um setor externo pujante, produzindo recordes na balança comercial e compensando, pelo menos em parte, a fuga de dólares. Previsões são de que, em 2023, a diferença entre volume exportado e volume de importações poderá passar de de US$ 90 bilhões, o maior saldo desde o início da série histórica, cujos registros começaram em 1989, há 34 anos.

Dados do Banco Central mostram que, em setembro, o fluxo cambial foi negativo em US$ 1,6 bilhão, pela primeira vez desde maio. Saíram US$ 5 bilhões pelo canal financeiro, mas ingressaram US$ 3,3 bilhões, pelo comercial. No acumulado do ano, o saldo ainda é positivo em US$ 20,6 bilhões.

Juros dos EUA comandam a gangorra das cotações

Resumindo a história, são os juros nos Estados Unidos, com perspectivas de alta ou de manutenção em nível elevado por período prolongado, que estão comandando a atual gangorra das cotações do dólar. Do jeito como ainda funcionam os mercados de ativos globais, quando a coisa piora nos Estados Unidos, piora ainda mais para os demais, principalmente os emergentes, que dispõem de menos instrumentos de defesa.

Diferentemente das narrativas militantes, não foi mérito do governo Lula quando a cotação recuou a R$ 4,70, em julho, nem é culpa dele agora que a moeda americana está valendo acima de R$ 5. Se alguém duvida, basta observar que as projeções para o dólar, de agora até o fim do ano e também em 2024, rodam em torno de R$ 5, em relativo bom comportamento.