Houve um ensaio de movimentação nas cotações típicos da reação a episódios de violência na região, nesta segunda-feira (9). Mas a ausência de envolvimento direto de grandes produtores de petróleo, esfriou os mercados. Restou desse movimento um "esquentamento" nas análises sobre a hipótese de explosão das cotações, que ocorria "se", por exemplo, o Irã, tido como patrocinador do Hamas, fosse atingido por novas sanções dos Estados Unidos.

Nem mesmo se confirmou a expectativa de que o conflito potencializaria o fenômeno conhecido como "aversão aos riscos", também típico dos momentos de instabilidade política em regiões sensíveis do planeta. Embora esteja se observando uma intensificação no movimento de capitais na direção do mercado dos Estados Unidos, não está ocorrendo uma fuga acentuada de recursos para os títulos do Tesouro americano, tido como porto mais seguro, que derruba mercados financeiros ao redor do mundo, quando acontece.

Na manhã desta terça-feira (10), todos os mercados de ações no mundo, exceto os da China e da Coreia, operavam em alta. Também as cotações do dólar recuavam na maioria dos mercados. Depois de subir 4%, na segunda-feira (9), as cotações do petróleo registravam baixa, desfazendo a elevação do dia anterior, com o barril voltando a valer pouco mais de US$ 85. Apenas o ouro, em alta, registrava movimento parecido com o que se esperaria que ocorresse, diante das presentes instabilidades geopolíticas.

No Brasil, o Ibovespa, principal índice da Bolsa, operava em alta de mais de 1%, se aproximando dos 117 mil pontos. Também no fim da manhã de terça-feira, a cotação do dólar recuava 1,2%, a R$ 5,07.

O que explica a reação moderada nos mercados?

Por trás desses movimentos, diferentes do que se considerariam "típicos", nestes episódios, opera uma conjuntura que não é favorável a estresses nos mercados, desde que eventos inesperados, como a nova guerra Hamas-Israel, não extrapolem seus limites restritos.