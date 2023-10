O deputado Milei chegou nessa posição de destaque eleitoral com um programa libertário e extremista. O carro-chefe de sua plataforma eleitoral é a dolarização da economia e a extinção do banco central. Ainda na economia, prometeu reduzir impostos e abandonar o Mercosul, negando-se também a manter comércio com "países comunistas" — China e Brasil, por exemplo, de acordo com sua própria definição. Reduzir ministérios ao mínimo e privatizar empresas públicas ao máximo fazem parte do rol de medidas ultraliberais que adotaria como presidente.

Agora, porém, com a proximidade do pleito e as chances de vitória, a história já mudou um pouco. Milei continua com o discurso mais radical, mas assessores próximos estão suavizando as propostas amalucadas do candidato. Por exemplo, a principal promessa na economia, substituir a moeda nacional pelo dólar, vai ser feita, se for feita, aos poucos.

Agora já não é bem assim

Encaixando a crítica de que a Argentina não dispõe de dólares, nem de capacidade de obter dólares, para substituir o peso pela moeda americana, o economista Dario Epstein, tido como homem forte de Milei nas questões econômicas, anunciou que não haveria dolarização se não houver dólares para tanto. Estimativas de consenso indicam a necessidade de US$ 60 bilhões para dar partida a algum tipo de dolarização, o que nem de longe a Argentina tem condições de acumular em curto prazo.

Também a extinção do banco central, nos pronunciamentos mais recentes de integrantes da campanha de Milei, ficaria para mais tarde. Candidato a senador na coligação de Milei, o banqueiro Juan Nápoli restringiu a "implosão" do banco central à eliminação da função de fazer política monetária, não significando sua extinção. Numa economia dolarizada, é óbvio que o banco central não tem como exercer politica monetária, uma vez que essa função terá sido terceirizada para o Fed (Federal Reserve, banco central americano).

A saída do Mercosul e a recusa em negociar com economistas "comunistas" igualmente não seriam bem assim. A economista Diana Mondino, lembrada como possível ministra de relações exteriores de Milei, declarou que a Argentina de "maneira nenhuma" deixaria de fazer negócios com China e Mercosul. Mondino sustenta agora que a ideia de Milei é reformar o bloco econômico regional para que seja mais eficiente.