Após remarcações em outubro, Black Friday pode aliviar inflação em novembro

Parte do recuo se deverá, de acordo com as projeções, a descontos da Black Friday, que são concedidos ao longo do mês de novembro, mas com intensificação na sua segunda metade.

Levantamentos de Fábio Romão mostram que desde 2010, com maior disseminação a partir de 2014, a variação de preços, principal no grupo de artigos de residência, mas também em vestuário e higiene pessoal, apresenta queda em novembro, na comparação com outubro.

Artigos de residência, não por coincidência é o grupo que engloba eletrodomésticos, equipamentos eletrônicos, mobiliário, som, TV e informática. Com algumas poucas exceções, os preços de produtos desses itens caem em novembro, depois de subir em outubro, em relação a setembro.



As curvas das variações de preços desses itens ao longo dos anos não permitem concluir que a Black Friday possa ser classificada como "black fraude". Não se pode, à luz dos dados, inferir que, na pesada promoção comercial de novembro, pratica-se, no comércio, "o dobro pela metade do preço". Mas, sim, são frequentes as remarcações em outubro, antecedendo descontos em novembro.

No caso de eletrodomésticos, segmento em que há proliferação de ofertas Black Friday, por exemplo, a mediana da variação de preços entre 2014 e 2023, aponta alta de 0,13% em setembro, saltando para 0,88% em outubro e recuando para 0,16% em novembro.

Projeções para dezembro

Projeções para a inflação de dezembro se situam entre 0,5% e 0,6%. Com a perspectiva de que em novembro o IPCA cheio fique nas vizinhanças de 0,3%, o ano de 2024 terminaria, caso estas previsões se confirmem, com inflação em 4,8%, exigindo nova carta pública do Banco Central explicando as razões do estouro do teto do sistema de metas.