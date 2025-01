Promessa de Lula de baratear alimentos será difícil de ser cumprida

"Não se pode dizer que a alta prevista seja benigna, mas é muito provável uma desaceleração em relação a 2024" . Fábio Romão, economista da LCA 4intelligence

O peso da carne

Um bom exemplo do que a tendência dos preços de alimentos sinaliza pode ser encontrado no sensível item "carne bovina". Além de entrar com peso alto no IPCA, carnes bovinas também pesam na formação do sentimento da população em relação à inflação.

Se, em 2024, o preço de carnes bovinas subiu 20,8%, nas previsões de Romão, a alta, em 2025, pode chegar a 16%. Um avanço em ritmo menor, mas ainda assim bem puxado.

Seca em largo período do ano passado e cotação mais alta do dólar, no segundo semestre, estimulando exportações para uma demanda externa crescente, sobretudo da China, explicam a explosão dos preços internos.

A situação está se apresentando um pouco melhor em 2025. Não são esperados fenômenos climáticos desfavoráveis no ano e as previsões são de que a safra de grãos será novamente recorde. Ao mesmo tempo, embora o dólar se mantenha nas proximidades de R$ 6, a expectativa de uma relativa estabilidade na taxa de câmbio ajuda a reduzir pressões sobre preços de alimentos.