Guerra comercial de Trump traz incertezas e riscos de recessão global

Para impor tarifas de importação, de início aos vizinhos México e Canadá, e à China, Trump recorreu à IEEPA, sigla em inglês para uma lei que permite a decretação de emergência econômica internacional. A escolha dessa lei se deu porque sua aplicação é imediata, mas o instrumento nunca foi usado até aqui para a imposição de tarifas de importação.

Impactos no Brasil

Quanto aos impactos para o Brasil de um alastramento da guerra comercial que o presidente americano ameaça disseminar, os analistas convergem para uma posição segundo a qual, diferentemente do que ocorreu, a partir de 2018, com as desavenças comerciais americanas com a China, no primeiro governo de Trump, o país será mais prejudicado do que beneficiado.

Um estudo detalhado do Itaú assim descreve a expectativa de seus analistas:



"O atual contexto sugere que o balanço de riscos é assimétrico para o lado negativo. Riscos positivos parecem mais limitados do em 2018 e o risco de novas tarifas vem crescendo."

Estudo do Itaú sobre os impactos da imposição de tarifas de importação nos Estados Unidos.

Em 2018, quando Trump impôs tarifas à China, as vendas brasileiras ganharam espaço no país asiático, com a retaliação dos chineses sobre compras de produtos americanos.

Caso Trump não opte por uma elevação universal de tarifas, caso em que o Brasil poderia deslocar suas exportações, concentradas em commodities, para outros mercados, a vulnerabilidade brasileira reside no fato de que o país taxa mais as importações americanas do que é taxado pelos EUA.