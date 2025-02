Lula fala em novas surpresas na economia, mas agora isso não é tão provável

Freada em 2025

Com a freada no fim do ano, o carregamento estatístico do bom crescimento de 2024 chegará menos potente a 2025. Economistas calculam que ficará abaixo de 1,5% — ou seja, se a economia não crescer nada no ano inteiro, o PIB ainda avançaria pelo transbordamento da expansão do ano anterior, mas na metade do ritmo da marcha dos dois anos anteriores.

Além de um carregamento mais modesto, a expectativa é de recuo nas concessões de crédito, sob efeito cumulativo das altas de juros, afetando principalmente o investimento na economia. Em relatório recente, economistas do Bradesco projetam alta de apenas 0,4% para o investimento em 2025, numa freada forte em relação à expansão de mais de 7% em 2024.

De acordo com as projeções do Bradesco, a economia ainda avançará mais rápido no primeiro semestre, puxada pela boa safra agrícola que já está sendo colhida e ainda pelo impulso da renda no consumo. Mas, puxará o freio na segunda metade do ano.

A marcha da atividade, trimestre a trimestre, está com cara de repetir o ocorrido em 2023, quando a agropecuária e a indústria extrativa, no primeiro semestre, garantiram o crescimento do ano. Agora, em 2025, porém, a repetição deve ocorrer com resultados mais modestos.

Menos impulsos

Fernando Honorato Barbosa, diretor de pesquisas e estudos econômicos do Bradesco, projeta alta de 1,3% para o PIB do primeiro trimestre de 2025, com redução de ritmo pelo metade, no segundo, e recuos em cada um dos dois trimestres do segundo semestre — de 0,3%, entre julho e setembro, e de 0,2%, no último trimestre.