Alta artificial do peso faz preços na Argentina explodirem para brasileiros

Crises cambiais

O outro lado de uma política de valorização cambial forçada costuma aparecer, a médio prazo, sob a forma de déficits nas relações comerciais com o exterior. Moeda local valorizada ante o dólar tende a tornar importações mais baratas e encarece as vendas ao exterior. Mas não num primeiro momento.

Um exemplo didático pode ser encontrado no que ocorreu com as contas externas brasileiras depois da adoção do Plano Real. Parte do plano de estabilização se apoiou numa política de controle da taxa de câmbio, com valorização do real ante o dólar, aplicada desde o seu início, em 1994, até fins de 1998.

Para garantir taxa de câmbio fixa, o país tinha de recorrer às reservas em dólares, o que eram alimentadas por saldos comerciais e empréstimos em dólar. A partir de 1995, porém, sucessivas crises cambiais pelo mundo -- México, Ásia, Rússia -- fecharam as torneiras de financiamentos internacionais.



Uma crise explodiu na entrada de 1999, dinamitando o regime de câmbio fixo. Aos trancos e barrancos, na correria, o Brasil adotou o regime de câmbio flutuante e introduziu o sistema de metas de inflação na economia, com a taxa básica de juros lançada à estratosfera.

No caso atual da Argentina, os efeitos negativos nas contas externas ainda não apareceram. Ao contrário, como nos outros planos de controle da inflação experimentado pelo país, o saldo comercial registra recordes positivos.

Para economistas argentinos, o impulso às importações trazido pela taxa de câmbio valorizada tem sido mais do que compensado pelo aprofundamento da recessão na atividade econômica. Do lado das exportações, que é concentrada em agropecuária, além da recuperação de safras e dos rebanhos depois de longos períodos de seca, também é a recessão que compensa o câmbio desfavorável, direcionando produção, mesmo com menor rentabilidade, para o mercado externo. Até onde a corda poderá ser esticada?