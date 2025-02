Plano Safra: governo 'morde e assopra' para pressionar Congresso

O Plano Safra é o maior programa de financiamento setorial elaborado pelo governo brasileiro. Para sustentar e incentivar a produção agropecuária, o programa conta, para a safra 2024/2025, com mais de R$ 400 bilhões em linhas de crédito a taxas de juros reduzidas para custeio, investimento e comercialização da produção, divididos entre o agro empresarial e a agricultura familiar. Esse volume representa aumento nominal de 40%, em relação ao total destinado pelo Plano Safra em 2022/2023.

Isso sem falar em outros R$ 100 bilhões e LCAs (Letras de Crédito do Agronegócio), um título incentivado e isento de impostos. Assim, no total a agropecuária brasileira conta com recursos acima de R$ 500 bilhões, equivalentes a quase 5% do PIB (Produto Interno Bruto) para o desenvolvimento da produção.

A previsão de gastos do Tesouro com equalização de juros, nos financiamentos da agropecuária brasileira é de R$ 16,3 bilhões, na atual safra. Esse valor representa aumento de mais de 30% sobre o montante destinado na safra 2022/2023.

O peso do agro

Esse alto volume de recursos destinados ao setor agropecuário, nas contas públicas expressa a importância do setor na economia brasileira. Embora a participação direta da produção agropecuária no total produzido pela economia brasileira seja baixa, em torno de 6% do PIB, um estudo recente da área de pesquisa macroeconômica do Itaú localizou uma participação estendida acima de 20% do PIB. Nesta métrica, estão incluídas etapas iniciais de processamento industrial da produção, além de serviços de transporte, comércio e outras atividades.

Do ponto de vista do setor externo, o estudo do Itaú conclui que a agropecuária responde por cerca de um terço da corrente de comércio (exportações mais importações). O superávit do setor, em 2024, ficou perto de US$ 110 bilhões, o que compensou, com folga o déficit nos demais setores da economia.