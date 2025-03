'Inflação pode barrar ideias malucas de Trump', diz Scheinkman

Trump já deu sinais que pode querer tirar o presidente do Fed, isso é bem complicado, mas com o domínio do Congresso pelos republicanos, nunca se sabe se não conseguirá se livrar do presidente do Fed e botar no lugar alguém para baixar juros. Temos de lembrar que Trump é o tipo de empresário que sempre se alavancou, se endividou, e não pagava as dívidas. Esses caras adoram taxas de juros baixas. Trump adoraria um presidente do Fed que fizesse uma taxa de juros negativa.

Com juros baixos, o dólar não ficaria mais fraco, não seria contraditório com o projeto de Trump, essa "América grande de novo"?

A experiência indica que Trump vai ter medo da inflação. Se a inflação não cair, ele não vai querer repetir o [Joe] Biden. O problema do Biden esteve muito ligado à inflação. Acho que está ocorrendo algo parecido no Brasil, onde alguns dos problemas de popularidade do Lula estão ligados à inflação.

Esse é sempre o problema: os governantes não gostam de taxas de juros altas, mas também não gostam de inflação. Depois de um período de estabilização de preços, as pessoas começam a reclamar da inflação, mesmo a inflação ainda em níveis relativamente baixos. Com Biden, o salário médio do trabalhador americano aumentou mais do que a inflação, mas a insatisfação cresceu.

E de onde vinha a insatisfação que foi bater na vitória eleitoral de Trump?

A melhor resposta que vi para essa pergunta, e nem sei se está certa, é a seguinte: quando o sujeito ganha mais salário, ele acha que é mérito dele; quando ele vê inflação, acha que é problema do governo.