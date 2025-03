Alta forte do PIB em 2024 cobrará preço sob forma de desaceleração em 2025

O combate a essas pressões, com o Banco Central iniciando um ciclo forte de alta de juros básicos e o governo moderando a política fiscal, se refletiu em freios à atividade, com redução no ritmo de expansão da economia já partir do segundo semestre. O resultado contratado será uma redução do ritmo de crescimento em 2025, quando o governo espera expansão de 2,5% e os economistas do mercado não mais do que 2%.

Freada no fim do ano

Depois de crescer 0,9%, no terceiro trimestre de 2024, já uma redução ante a expansão de 1,4%, no segundo trimestre, a economia avançou apenas 0,2%, nos últimos três meses do ano. Projeções são de uma retomada, no primeiro trimestre de 2025, com crescimento em torno de 1% sobre o último trimestre do ano passado, em razão da boa safra agrícola que está sendo colhida. Mas, daí em diante, a marcha da atividade seria descendente, com risco de recuo, na comparação trimestral, na segunda metade do ano.

Se houve erro feio nas previsões do setor privado, no início de cada ano, em relação à variação do PIB em 2023 e 2024 — de 0,8% para 3,2%, no primeiro, e de 1,5% para 3,4%, no segundo —, não são esperadas novas surpresas positivas em 2025.

Expansão acumulada forte

Confirmado um crescimento de 2% neste ano — o viés é de baixa entre os analistas do mercado —, a economia terá mostrado uma força que não se esperava, nos três primeiros anos deste atual governo Lula. A expansão acumulada, no período, chegaria perto de 9%, média anual de 3%, coisa meio rara na economia mundial.