Inflação deve ficar acima de 5,5% em 12 meses a cada mês, a partir de março

Romão estima altas menores, abaixo de 0,30, entre maio e agosto, no período em que, no entanto, no acumulado em 12 meses, as altas seriam mais fortes, batendo nas proximidades de 10%.

Nos meses seguintes, de setembro a dezembro, a inflação mensal de alimentos no domicílio voltaria a subir para vizinhanças de 0,6%. No ano, a alta ficaria pouco acima de 7%, só um pouco menor do que a elevação de 8,2%, em 2024.

Nos demais preços acompanhados pelo IPCA, os resultados de fevereiro podem estar começando a mostrar efeitos de uma desaceleração da atividade econômica. Ocorreram ligeiros alívios em serviços, com os serviços subjacentes — menos voláteis e menos sujeitos a variações sazonais — marcando alta de 7,6% ante 7,5% em janeiro.

Alta dos juros continua

As variações de preços em serviços são observadas de perto pelo Banco Central, na decisão da política de juros, por refletirem mais diretamente o ritmo de atividade da economia e no mercado de trabalho, e seus impactos sobre os preços.

Com os resultados da inflação, nos dois primeiros meses do ano, e as expectativas para março e restante de 2025, ainda não se apresenta no horizonte o momento em que o atual ciclo de altas das taxas básicas de juros (taxa Selic) começará a ser revertido.