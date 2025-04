Trump promoverá bagunça comercial global, sem atingir seus objetivos

Com a proteção, a produção local tende a crescer a custos mais altos e as importações cairiam. Tarifas são instrumentos clássicos de proteção de setores locais menos eficientes que os externos, não servem para conter déficits. Isso porque as exportações de veículos também serão menores, sem falar no quanto haverá restrições adicionais às vendas americanas ao exterior, com as retaliações que os produtos americanos passarão a enfrentar.

Há outras possibilidades, que também apontam que tarifas por países não conseguirão zerar, talvez nem mesmo reduzir significativamente, os déficits comerciais americanos. Imagine-se uma empresa de país que foi castigado com sobretaxa elevada, antes dominante no mercado americano. Ela pode ser substituída por uma outra, também competitiva, de país menos tarifado, capaz de vender nos EUA ainda mais barato que a indústria local. O déficit simplesmente se deslocará de um país para outro, sem diminuir.

Além de provocar recessão e inflação, o tarifaço de Trump promoverá uma bagunça no comércio internacional, com uma imprevisível, mas intensa, danças nas relações comerciais entre países e blocos econômicos. Barrados nos Estados Unidos, supercompetitivos setores de países asiáticos sairão inundando o resto do mundo com seus produtos.

No Brasil, por exemplo, o setor têxtil rapidamente sentiu o calor dos importadores asiáticos de blusinhas, e já pede ao governo que proteja o setor contra a esperada invasão estrangeira. Logo outros setores estarão batendo às portas de Brasília, reivindicando tratamento especial, para enfrentar a concorrência inesperada. Reações semelhantes já se disseminam nos quatro cantos do mundo.

Uma possível esperança de que o mundo não se envolva numa guerra comercial vem do próprio comportamento disruptivo e aleatório de Trump. E se tudo isso não passar de um método tosco de chantagear o oponente para forçar negociações? É o que resta para evitar o pior.