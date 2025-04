Congelar salário mínimo, como quer Armínio, já não desatou nó da economia

Em entrevista à colega Raquel Landim, no UOL, o economista detalhou um pouco sua proposta. Armínio mira um corte de três pontos percentuais do PIB nos gastos públicos. Um ponto com a freada no reajuste do mínimo e os outros dois pontos em cortes nos chamados gastos tributários -- isenções, subsídios e abatimentos para setores econômicos.



O congelamento do salário mínimo não seria integral, mas em termos reais, ou seja, seria mantida a correção anual pela inflação do ano anterior. Os cortes nos gastos tributários não foram ainda detalhados.

Gastos tributários estão orçados, para 2025, em mais de R$ 800 bilhões, o equivalente de perto de 7% do PIB (Produto Interno Bruto). Eles representam mais de R$ 500 bilhões em renúncias de tributos, correspondentes a 25% da arrecadação prevista. Armínio propõe reduzir esta rubrica quase pela metade.

O corte nos reajustes do salário mínimo visam, principalmente, reduzir a pressão sobre as despesas da Previdência Social. A previsão do Orçamento para 2025 é de que os gastos previdenciários alcançarão R$ 1 trilhão, aumento de 9% sobre o montante de 2024. Esse volume de despesas representa metade das despesas primárias previstas para este ano. Parte dessa expansão dos gastos com Previdência decorrem da vinculação ao salário mínimo, mas a parte principal tem origem no envelhecimento da população e da formalização no mercado de trabalho.

De quebra, ao frear os reajustes do salário mínimo, a proposta ajudaria a conter despesas com outros outros programas sociais, cujos reajustes são vinculados às variações do salário mínimo. É o caso do Bolsa Família e do BPC (Benefício de Prestação Continuadas), entre outros.



Como era de esperar, a proposta ganhou adeptos e críticos, reacendendo rapidamente um debate antigo e inconclusivo entre defensores de linhas de pensamento mais ortodoxo ou mais heterodoxo.

Os defensores da necessidade cortar gastos com mais profundidade para acelerar o reequilíbrio das contas públicas, e com isso conter pressões sobre juros e sobre a inflação, marcaram posição com a afirmativa de que não se deve promover aumentos reais do salário mínimo acima da produtividade média da economia, sob o risco de pressionar juros e inflação.

Do outro lado, os que defendem equilibrar as contas públicas com aumento de arrecadação, pela via da redução de isenções a grupos e setores econômicos, bem como da revisão do Imposto de Renda, que favorece altas rendas.