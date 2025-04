Risco de crise financeira global ainda no radar, mesmo com recuos de Trump

Uma nova onda de fuga dos títulos americanos, com reflexo em aumentos de seus rendimentos, combinada com mergulho nas bolsas de valores e outros mercados financeiros, só estancou com mais um recuo de Trump, que afirmou, nesta terça-feira (22), não ter intenção de mexer com Powell, depois de acusá-lo, na quinta-feira (17), de ser "atrasado e errado".

O recuo é mais um em poucos dias. O recuo de 9 de abril, quando Trump suspendeu por 90 dias as tarifas de importação imposta a todos os países, menos à China, limitando-as a uma alíquota geral de 10%, foi entendido como uma espécie de resgate dos mercados financeiros, que viviam crescente estresse desde o anúncio das tarifas, no "Liberation Day" de 2 de abril.

Há indicações de que os principais assessores econômicos de Trump estão conseguindo persuadi-lo a negociar tarifas, inclusive com a China. Em encontro não aberto ao público com clientes do banco JP Morgan, nesta terça-feira (22), o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, disse, segundo relato de participantes, que o impasse tarifário com a China não pode se sustentar por muito tempo e que os dois países devem encontrar em breve maneiras de reduzir a tensão entre ela.



Na mesma terça-feira (22), em sintonia com as declarações de Bessent, Trump declarou que seria muito gentil com os chineses, acreditando que os chineses também seriam muito gentis com ele. Trump disse que não iria "jogar duro" com a China. "As tarifas finais sobre a China não serão tão altas quanto 145%, não chegará nem perto", disse Trump. "Mas também não será zero", completou.

A mensagem tranquilizadora acalmou os mercados. Nesta quarta-feira, as bolsas de todo o mundo operaram em alta moderada e o dólar registrou pequena recuperação ante as principais moedas do mundo. Mas dúvidas sobre riscos de uma crise financeira, diante dos reiterados vaivéns de Trump permanecem no radar.